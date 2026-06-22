Talijanski nogometni savez izabrao novog predsjednika

Giovanni Malago je na skupštini Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) izabran za novog predsjednika sa 68.58 posto glasova u odnosu na 29.17 posto glasova za Giancarla Abetea, predstavnika amaterskog nogometa koji je predsjedavao FIGC-om između 2007. i 2014. godine.

- Sam ne mogu ništa, ali s vama mogu postići sve - rekao je Malago nakon izbora. Na mjestu predsjednika zamijenio je Gabrielea Gravinu, koji je dao ostavku nakon što se Italija treći put zaredom nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo.

Uz Gravinu, oprostili su se i izbornik Gennaro Gattuso i koordinator reprezentacije, bivši legendarni talijanski vratar Gianluigi Buffon. A njihova zamjena bit će jedan od najtežih zadataka Malaga. Privremenu reprezentaciju predvodi Silvio Baldini, koji je odabrao momčad za lipanjske prijateljske utakmice.

Bivši međunarodni igrač futsala, sudjelovao je u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja u Italiji, kao i u kandidaturi Rima, koja je na kraju odustala 2016. godine, za domaćinstvo Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine. Vodio je Talijanski olimpijski odbor od 2013. do 2025., posebno rješavajući ozbiljnu krizu upravljanja u FIGC-u 2018. nakon što se Nazionale nije kvalificirao za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Također je predsjedavao organizacijskim odborom posljednjih Zimskih olimpijskih igar u Cortini i Milanu. Član je Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).

Novi predsjednik imat će puno posla: morat će imenovati nasljednika Gennara Gattusa za izbornika reprezentacije, poziciju koju bi mogao popuniti Roberto Mancini, koji je prethodno obnašao tu dužnost između 2018. i 2023. Također će se morati pozabaviti reformom razvoja mladih igrača, koja se smatra odgovornom za ponovljene neuspjehe Azzura, i kandidaturu za Euro 2032., čiji je domaćin zajedno s Turskom, što je trnovito pitanje zbog zastarjele infrastrukture talijanskih stadiona.