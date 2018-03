'Pep misli da je najpametniji, no vratio je momčad unazad'

Klupski doktor Bayern Münchena Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt (75) nedavno je objavio svoju autobiografsku knjigu u kojoj je napao stratega Manchester Cityja Pepa Guardiolu (47). On je opisao Guardiolu kao nekog tko je izrazito slab i živi u strahu od gubitka autoriteta.

Muller-Wohlfahrt je jedan od najboljih u svome poslu čemu svjedoči i činjenica da je liječio neke od najboljih sportaša svijeta uključujući Usaina Bolta, Darrena Gougha te Paulu Radcliffe, ali njegova suradnja s Guardiolom je bila izrazito loša.

Dok je Guardiola bio menadžer Bayerna njih dvojica su bili u čestim nesuglasicama što je rezultiralo time da je u studenom 2015. godine Muller-Wohlfahrt odlučio odstupiti sa svoje pozicije nakon provedenih 38 godina kao klupski liječnik Bayerna, ali se opet vratio 2017. godine.

- Guardiola nije imao nikakve vjere u mene i moj tim. U jednu ruku nije pokazivao nikakav interes za zdravstvena pitanja, a u drugu ruku od nas je zahtijevao čuda - napisao je Muller Wohlfahrt.

Prvi sukob između ovog dvojca zbio se nakon ozljede Thiaga Alcantare kojeg je Guardiola na kraju poslao na liječenje u Barcelonu kako bi s njim na oporavku radio poznati doktor Ramon Cugat.

Drugi sukob bio je u utakmici između Bayern Münchena i Bayer Leverkusena prilikom ozlijede Mehdija Benatije nakon čega je Guardiola sarkastično zapljeskao Mulleru-Wohlfahrtu i njegovom osoblju.

Nakon svih incidenata Muller-Wohlfahrt je odlučio otići sa svoje funkcije, a sada je i napao Guardiolu optužujući ga da se okomio na njega odmah čim je došao u Bayern.

- Već treći put kad smo se sreli Guardiola je došao do mene i u prilično glasnom i agresivnom tonu me upitao: Što se događa ovdje? Mislio sam da dolazim u klub s jednim od najboljih liječnika, a mi imamo dva igrača koja će dugo izbivati s terena - piše u autobiografiji te dodaje:

- Čini se da je on mene vidio isključivo kao nekoga tko će samo slušati zapovijedi i čovjeka kojemu je mogao zapovijedati kad god je htio.

Također je naveo kako je pod vodstvom Juppa Heynckesa Bayern bio ekipa koja je imala manje ozljeda od većine klubova u Europi, ali nakon što je Guardiola došao, to se promijenilo.

- U to vrijeme, Guardiola je bio predstavljan kao revolucionarni trener, ali ako ćemo iskreno, on je u Bayernu vratio sve unazad. U prvoj sezoni imali smo puno više ozljeda nego prije. On je mislio da je najpametniji. Poslao bi igrače na zagrijavanje od pet minuta i mislio da radi dobro - napisao je između ostalog Muller-Wohlfahrt.

Napisao je još kako su treneri poput Heynckesa, Van Gaala i Otmara Hitzfelda pokazivali interes u njegov posao, ali ne i Guardiola. U jednom je sukobu Guardiola udario šakom o stol što ga je prilično razljutilo.

- Prvi put u životu sam digao glas na nekog. Nisam mogao vjerovati da netko tko ima manje godina nego što sam ja u ovome poslu nije slušao što govorim - objasnio je liječnik te zaključio:

- Smatram da je Guardiola netko s niskim samopouzdanjem koji će učiniti sve kako bi to sakrio od ljudi. Zbog toga on živi u strahu, ne od poraza, već od gubitka autoriteta.