Pep nahvalio Joška: Ne tražim od njega da zabije hat-trick kao Foden, sad igra jednostavnije...

Manchester City pobijedio je u srijedu Aston Villu 4-1 u 31. kolu lige. Joško Gvardiol (22) odigrao je cijelu utakmicu za "građane", a Mateo Kovačić (29) ušao je u 75. minuti. Pep Guardiola, strateg Cityja, bio je pun hvale za Gvardiolovu igru.

- Mislim da Jošku nije bilo lako promijeniti ligu (došao ljetos iz njemačkog Leipziga, op. a.), a napredovao je protiv Bukaya Sake (zvijezda Arsenala) i sad protiv Mousse Diabyja i Leona Baileyja (zvijezde Aston Ville). Nije lako osvajati duele, ali baš s loptom u nogama bio je tako miran i siguran. Prije je znao riskirati i gubiti lopte, sad igra jednostavnije - rekao je Guardiola.

- Tako i treba biti. Branič mora igrati jednostavno, mora biti dobar i ne komplicirati. Od Joška ne tražim da zabije hat-trick kao Phil Foden. On to ne treba raditi. Ima drugi posao i druge zadatke. Bio je vrlo, vrlo dobar u posljednje dvije utakmice. Nedostaje nam Nathan Ake i on nam treba.