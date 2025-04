Pep vratio Gvardiola na njegovu omiljenu poziciju, City odmah proigrao! 'To je opcija za dalje'

Manchester City je prošle godine doveo Joška Gvardiola kako bi prvenstveno pojačao obrambeni dio momčadi, ali vjerojatno ni oni sami tada nisu bili svjesni da su dobili igrača koji može sve. Razbijati suparničke napade, ali i kreirati, driblati asistirati pa i zabijati!

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Da je hrvatski reprezentativac ogroman potencijal, vidjelo se još tamo kada se tek ugurao među seniore Dinama kao 17-godišnjak, ali zaista je nevjerojatno koliko je napredovao pod Pepom Guardiolom u samo godinu dana. Fizički moćan, tehnički još i potkovaniji, a razumije nogomet kao nikad prije. Sve je to plod suradnje s jednim od najvećih trenera svih vremena koji je bio svjestan kakvo je blago dobio u svoje ruke. Izbrusio ga je u jednog od najboljih braniča na svijetu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Prošle sezone, kao i većinu tekuće, igrao je Joško na poziciji lijevog beka. Napredovao je u napadačkom segmentu i postao jako opasan pred suparničkim golom, zabio je devet golova u dvije sezone, što je fenomenalna brojka za jednog braniča. Ipak, odlučio je Pep napraviti promjenu u završnici sezone i vratiti ga na stopersku poziciju, njegovu prirodnu. Znakovito ili ne, otkako hrvatski nogometaš igra u sredini obrane, a to je na posljednje četiri utakmice, City je izašao iz krize i proigrao! Primio je tek dva gola.

Građani su se mučili s formom kroz cijelu sezonu, oscilirala im je forma, zbog čega su se vrlo rano oprostili od naslova prvaka pa je glavni cilj postao plasman u Ligu prvaka. Činilo se u jednom trenutku i kako će to teško dostići, no u posljednje vrijeme poprimili su obrise igara iz prethodnih sezona kada su bili nedodirljivi u Premier ligi. Imaju tri pobjede i remi na posljednje četiri utakmice te plove prema poziciji koja vodi u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Jedan od najzaslužnijih za to je Gvardiol koji je učvrstio i stabilizirao Cityjevu obranu. Sjajno funkcionira s Rubenom Diasom, a Guardiola je najavio kako bi taj stoperski par od sljedeće sezone mogao biti njegov prvi izbor.

Foto: Toby Melville/REUTERS

- Sviđa mi se Joško Gvardiol na poziciji stopera, posebno zbog izgradnje napada lijevom nogom, a i vrlo je brz kada treba zatvoriti prostor iza leđa. Mislim da su on i Rúben Dias i kao osobe vrlo nesebični i puno komuniciraju. Mislim da su izgradili jako, jako dobro partnerstvo, tako da je to jedna od opcija za sljedeću sezonu.

Nije tajna da Španjolac obožava našeg nogometaša koji je nevjerojatno napredovao otkako je u Cityju, a nedavno mu je zahvalio jer je najkonstantniji igrač. Odigrao je uvjerljivo najviše minuta, nije imao problema s ozljedama i za razliku od njegovih suigrača, jedan je od rijetkih koji je cijelu sezonu igrao na visokoj razini.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Imam sreće što je Joško Gvardiol pravi ratnik, uvijek prisutan od početka sezone. Ne mogu zamisliti što bi se dogodilo bez Joška. Zato mu samo mogu biti zahvalan i cijeniti njegovu fokusiranost da uvijek bude spreman...

Sprema se čistka u Cityju ovog ljeta, Guardiola gradi novi projekt, a mnogi su uvjereni da će već od sljedeće sezone opet dominirati europskim nogometom i vratiti se starim navikama, a to je osvajanje trofeja.