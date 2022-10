Pepa s tribina Anfielda gađali kovanicama, a sad im prijeti doživotni izgon sa stadiona

Ovo je Anfield, rekao je Pep Guardiola prema navijačima Liverpoola nakon što je njegovoj momčadi poništen gol koji bi ih tad doveo u vodstvo (1-0) zbog prekršaja Erlinga Brauta Haalanda (22) nad Fabinhom (28) kad je u 53. minuti zabio Phil Foden (22). Tu rečenicu nisu dobro primili navijači 'redsa' pa je tad prema igračima 'građana' koji su slavili gol doletjelo nekoliko desetaka litara pive s tribina.

No, do Pepa pivo i nije letjelo, već su prema njemu išli tvrđi predmeti, točnije - kovanice. Srećom, nijedan ga nije pogodio u glavu te je prošao bez ozljeda, a moglo je biti opasno. O svemu su se morali oglasiti i iz kluba domaćina.

- Svjesni smo da je došlo do incidenta u kojem su određeni predmeti bacani u teren. To je apsolutno neprihvatljivo ponašanje, te nije po standardima kakve očekujemo na Anfieldu. Krivci će biti kažnjeni, a cijeli će incident biti istražen u potpunosti koristeći nadzorne kamere. To uključuje i doživotne zabrane dolaska na Anfield, a moguće i na sva nogometna događanja - objasnio je glasnogovornik 'redsa'.

Na kraju je Liverpool slavio 1-0 golom Mohameda Salaha (30) kojeg je lijepo pozdravio sam Guardiola nakon utakmice. Španjolac je prokomentirao i spornu situaciju s tribinama.

- Drugi put moraju bolje gađati. Probali su, ali nisu me pogodili - objasnio je strateg 'građana'.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Premiership se nastavlja već usred tjedna, ali ne za sve momčadi. Tako nećemo gledati okršaj vodećeg Arsenala i drugoplasiranog Cityja, a 'redsi' će na domaćem terenu u srijedu ugostiti West Ham.

