Perez već ima favorita za klupu Reala: Vraća se Jose Mourinho?

Real Madrid se priprema za drugu sezonu zaredom bez ijednog velikog trofeja, a predsjednik Florentino Pérez, prema pisanju uglednog The Athletica, ima rješenje za izlazak iz krize. Njegov favorit za klupu "kraljevskog kluba" je stari znanac - José Mourinho.

Nakon što je eksperiment s Álvarom Arbeloom, koji je u siječnju zamijenio Xabija Alonsa, doživio neuspjeh, Pérez je odlučio preuzeti potpunu kontrolu nad izborom novog trenera. Za razliku od imenovanja Alonsa, koje je uglavnom vodio generalni menadžer José Ángel Sánchez, predsjednik sada osobno vodi proces, uvjeren da je Mourinhov čvrsti karakter upravo ono što je potrebno svlačionici.

Florentino Pérez smatra da je projekt u ruševinama i vidi portugalskog stručnjaka kao idealan profil za obnovu natjecateljskog duha na Santiago Bernabéuu. Njihova prethodna suradnja trajala je od 2010. do 2013. godine i donijela je tri trofeja, uključujući i čuvenu tiulu prvaka Španjolske u sezoni 2011./12. s rekordnih 100 osvojenih bodova.

Ipak, ideja o povratku "Posebnog" ne nailazi na jednoglasno odobravanje. Unutar samog kluba postoje snažni otpori i kritični glasovi koji se protive njegovu povratku. Mnogi se još sjećaju dubokih podjela koje je Portugalac ostavio za sobom, a posebno je urezan u pamćenje njegov legendarni sukob s kapetanom i ikonom kluba, Ikerom Casillasom.

Mourinho je trenutačno pod ugovorom s Benficom do lipnja 2027. godine, no sporazum uključuje otkupnu klauzulu od oko tri milijuna eura. Iako je on Pérezova velika želja, kao mogući kandidati spominju se i Mauricio Pochettino te Didier Deschamps, dok Jürgen Klopp ostaje dugogodišnja, ali, za sada, nerealna želja uprave.