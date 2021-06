Ivan Perišić ostavio je Hrvatsku na životu golom za remi protiv Češke u drugom kolu Eura (1-1), ali nije zadovoljan izdanjem "vatrenih".

- Moram biti iskren, danas je stvarno bilo loše. Moramo puno bolje. Od Livakovića pa do zadnjeg igrača, svi moramo dati više. Imamo još jednu utakmicu i moramo pobijediti. Ušli smo slabo u utakmicu, poslije smo nešto odigrali, ali nije to to - rekao je Perišić za HTV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hrvatska je u prvom dijelu u Glasgowu odigrala bez ideje, zaprijetila je tek preko Ante Rebića neposredno nakon primljenog gola iz penala koji je skrivio Dejan Lovren na Patriku Schicku.

Nastavak je ponudio nešto bolju sliku, ali daleko je to od renomea svjetskog doprvaka.

- Svi igrači moraju dati 20-30 posto više, inače ćemo ići doma nakon grupne faze. Imamo šansu, možemo proći dalje, ali moramo bolje - rekao je Perišić.

Gol Ivana Perišića Češkoj možete pogledati OVDJE.

Odlučit će utakmica protiv Škotske u utorak od 21 sat. Igra nam samo pobjeda koja bi trebala biti dovoljna za mjesto u osmini finala.

- Bit će teško, nismo ih još nikako pobijedili, imaju i svoju publiku, ali mislim da možemo. Imamo četiri dana da se odmorimo, da popričamo i promijenimo nešto - zaključio je Perišić.