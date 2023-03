Perišić o konlikftu s Kramom: Nema smisla gubiti energiju na to. Dalić: Svjestan je pogreške

Nema smisla govoriti što je bilo, sve što se dogodilo na trenu, to ostaje na terenu. Nema smisla gubiti energije na to, žao mi je samo što naš dobar presing nije okrunjena pogotkom. Krama je odigrao dobru utakmicu i namjestio par šansi, komentirao je Ivan Perišić (34) spornu situaciju iz utakmice protiv Walesa.

Hrvatska je vodila 1-0 nakon fantastičnog gola Andreja Kramarića, a krajem poluvremena, baš u sudačkoj nadoknadi, 'vatreni' su imali odličnu priliku za otići s prednošču od dva gola na odmor. Oduzeli su Velšanima loptu nakon visokog pritiska na protivničkoj polovici, a lopta se našla u nogama Kramarića.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Imao je ponuđenog Perišića na lijevoj strani, ali napadač Hrvatske vidio je samo gol, pucao je, ali nije zabio. Perišić se naljutio i evidentno nešto dobacio suigraču, ali to je sada iza njih, isto je potvrdio i izbornik Zlatko Dalić (55).

- Ivan je rekao sve. To je utakmica, odluka u sekundi. Krama je svjestan da je imao bolje solucije. To je napadač, to je želja za golom. Svjestan je da je pogriješio. Nismo i nećemo raditi dramu. To se dogodi, mi idemo dalje kao momčad - zaključio je Dalić.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Hrvatska će u utorak u 20.45 sati odigrati drugu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. 'Vatreni' su otputovali u Bursu gdje će igrati protiv Turske.

Najčitaniji članci