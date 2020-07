Perišić ostaje u Bayernu, Brada u Celti barem do kraja sezone

Hrvatski nogometaši Ivan Perišić i Filip Bradarić dobili su odlične vijesti za kraj svojih posudbi, točnije saznali su da još nije kraj. I Bayern i Celta žele i dalje usluge naših nogometaša

<p>Bosanskohercegovački član uprave Bayerna,<strong> Hasan 'Braco' Salihamidžić, </strong>potvrdio je da <strong>Ivan Perišić </strong>ostaje u klubu do kraja sezone, a pri tome misli i na Ligu prvaka čije je finale tek 23. kolovoza. Hrvatski reprezentativac produljio je ugovor na dva mjeseca i pritom se odrekao 50 posto plaće koje je do sada dobivao u bavarskom klubu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetimo, Perišić je stigao u München na posudbu iz Intera, a a zasad se Bayern nije izjasnio hoće li ga otkupiti, iako ima pravo prvokupa. Navijači žele da Perišić ostane, njegovu kvalitetu često komentiraju i mnoge bivše legende Bavaraca. U 30 nastupa je zabio šest golova i devet puta asistirao, a jedan od golova je odveo i Bayern u finale Kupa gdje igraju s Leverkusenom već u subotu.</p><h2>Bradarić u Celti do kraja sezone</h2><p>Filip Bradarić igrat će do kraja sezone u Celti. Naime, španjolski klub dogovorio se s Cagliarijem tek u utorak navečer, nekoliko sati prije kraja posudbe da Bradarić ostaje. </p><p>Cagliari je pravio probleme u dogovoru postavivši teške zahtjeve pred Celtu, ali su na kraju ipak pristali na posudbu još ovih dvadesetak dana do završetka La Lige. Potom će Talijani i Španjolci razgovarati o mogućem otkupu. </p><p>Podsjetimo, iako je Celta poražena od Mallorce, Bradarića su hvalili i struka i mediji pa mu dali i bolju ocjenu nego li drugim igračima.</p>