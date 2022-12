Perišić otkrio taktiku za nove lopte, govorio o Messiju: Vidjeli ste da ni Cristiano nije uzeo SP

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Argentinski novinar upitao je igrača Tottenhama zna li da Maradona ima hrvatske korijene, no on nije odgovorio na to pitanje. Dotaknuo se i Maroka: "Dosta vas nije bilo zadovoljno nakon te utakmice..."

Uz Zlatka Dalića, utakmicu Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru najavio je Ivan Perišić, najbolji strijelac "vatrenih" na velikim natjecanjima. POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski političari na polufinalu Kakav je osjećaj drugi put igrati polufinale SP-a zaredom, koliko je moguće usporediti te dvije utakmice? - Stvarno je osjećaj predivan, zadnja dva SP-a u minimalno polufinalu. Kao što svaki sportaš želi, ući u finale. Tako da ćemo dati sve od sebe protiv Argentine koja je odlična momčad. Kad igraju za svoju zemlju, daje 100 posto. Bit će slične utakmice, Engleska je imala dobru momčad, ima i sad Argentina. Ali puno toga ovisi o nama. Ako ne bude straha, ako budemo pravi, onda je sve moguće. Hoće li trebati pomagati beku kao što si radio u prvoj utakmici protiv Maroka, pa i protiv Brazila? - Spomenuli ste taj Maroko, dosta vas nije bilo zadovoljno. Sad kad vidimo dokle je Maroko dogurao, možemo reći da smo napravili dobar posao. Svaka momčad ima dobra krila i svatko od nas treba pomoći u obrani. Guramo dobro s desne i lijeve strane i pomagati u obrani, biti momčad, sudjelovati u svim akcijama i to će, nadam se, pomoći rezultatu. Prvi si Hrvat s deset golova na velikim natjecanjima. Koliko ti znači da si srušio Davora Šukera? - Rekao sam puno puta da mi nije bitan gol ni asistencija, nego da moja momčad pobjeđuje. A uz to, ako dođe koji gol i asistencija, bit ću još sretniji. Tu sam u službi momčadi i napravit ću sve što izbornik traži od mene. Što je s novom loptom za završnicu, koliko je ona drugačija? - Kao što vidite, boja je nova, mislim da su malo brži baluni. Kako će proći sutra, vidjet ćemo. Treba šutirati što više pa se nadam da će biti uspješna. Koliko vas motivira izbaciti Messija sa Svjetskog prvenstva? - Vidjeli smo i prije par dana da je Portugal s Cristianom izgubio, bio je pet puta na svjetskim prvenstvima i nije ga uspio osvojiti. Messi pokušava peti put, sigurno će dati sve od sebe da uđe u finale i osvoji ovaj trofej, ali mi ćemo biti na 100 posto jer ga želimo osvojiti i mi. Nadam se da će biti dobra, tvrda, muška utakmica pa nek pobijedi bolji. Kakav je osjećaj bio prije Engleske prije četiri i pol godine, a kakav je danas? - Pripremamo se za svaku utakmicu na sličan način, jedino nas je u Rusiji mučio put, morali smo se uvijek vraćati u bazu, a ovdje se maksimalno putuje 30 minuta, ima više vremena za odmor. Analizirali smo ih dobro, imamo još taj trening večeras i bit ćemo spremni. Jesi li razgovarao s Lautarom Martínezom i Cristiánom Romerom o utakmici? - Nisam pričao ovih dana. U grupnoj fazi smo se čuli, ali sad nismo. Znam da Lautaro i Cuti žive za svoju zemlju, jedva čekaju igrati za Argentinu. Pričali smo puno u Milanu i Londonu. Kad igra Argentina, jedva čekaju, po tome smo slični. Oni će biti na 100 posto, i mi. Neka pobijedi bolji. Očekujem dobru, tvrdu utakmicu. Nadam se da će cijeli svijet uživati u nogometu sutra. Francisco Cánepa, novinar argentinskog ESPN-a, pitao je Perišića i zna li da Diego Maradona ima hrvatske korijene i što misli o njemu, no Ivan nije odgovorio na to pitanje.