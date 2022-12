Dalić: Nemamo problema što se tiče sastava, a dečke neću pitati jesu li umorni. Ne žele to biti...

Hrvatska i Argentina u utorak od 20 sati na Lusailu igraju polufinale Svjetskog prvenstva u Katru. Ogled će na današnjoj presici najaviti izbornik Zlatko Dalić i senator 'vatrenih' Ivan Perišić.

Kakva je priprema za Argentinu?

- Ušli smo među četiri reprezentacije svijeta i to je sjajan uspjeh za Hrvatsku. Velika je stvar da dva svjetska prvenstva zaredom to uspijevamo. Želimo više. Igramo protiv velike Argentine predvođene Lionelom Messijem. Veći je pritisak na njima. Znamo kako igraju i u kojem smjeru žele odvesti utakmicu. Optimist sam i vjerujem igračima. Pokazali su kvalitetu i karakter. Bez toga ne bismo ušli u polufinale. Nećemo se prilagođavati suparniku, igrat ćemo svoju igru i na rezultat - rekao je izbornik Dalić

Fizičko stanje momčadi?

- Potrošili se jesmo kroz dva produžetka, ali smo u polufinalu i o tome ne pričamo. Imamo snage, volje i energije. U svakoj smo utakmici dali sve od sebe i tako ćemo protiv Argentine. Znamo koliko se moramo potrošiti i na to smo spremni. Nemamo problema koji bi nas kočili oko sastava. Dečki su spremni. Neću pitati dečke jesu li umorni, oni ne žele biti umorni.

Usporedba s utakmicom protiv Argentine iz 2018.

- Pred nama je nova utakmica, drugačija od one prije četiri godine koja je bila u grupnoj fazi i koja nije bila na ispadanje. Dobro smo igrali tu utakmicu, dali golove iz svih naših šansi, bili smo kompaktni, borbeni i čvrsti, ali ta utakmica nema veze s ovom sutrašnjom. Ulog je velik za obje ekipe, sutra nema štednje ni kalkulacija. Očekujem lijepu i čvrstu utakmicu, nadam se i fair s obje strane.

Kazali ste da vam Sampaoli nije čestitao u Rusiji, a da Messi nije pružio ruku našim igračima. Spremate li se na i očekujete li provokacije?

- Rekao sam to prošli put i neću se na to vraćati. Razumijem te ljude, velike su emocije, velika očekivanja. To se dogodi, ne treba to zamjeriti. Nisam ja to zamjerio nikome, nema potrebe za tim. Gledali smo utakmicu protiv Nizozemske, bilo je puno duela, bila je borbena s puno nenogometnih situacija. Želimo to izbjeći. Nadam se da će sudac, ne znam ni tko je, imati stvari u svojim rukama.

Je li ovo najvažnija utakmica u povijesti hrvatske reprezentacije?

- Za mene je najveća utakmica Hrvatska - Engleska za plasman u finale Rusije, nakon toga ona u finalu, pa ova s Brazilom. Ovo bi mogla biti još veća. Ponoviti takav uspjeh s novom reprezentacijom, to je nešto fantastično. Budemo li pobijedili za mene će to biti najveća utakmica u povijesti hrvatske reprezentacije.

Što ste naučili iz utakmice Nizozemske i Argentine?

- Da je Messi u formi, može sam riješiti utakmicu, ali ima podršku u suigračima u agresivnosti i borbenosti. Argentina djeluje kao sjajan, dobro izbalansiran tim. Protiv Nizozemske je Argentina igrala na rezultat, malo se opustila nakon 2:0. I za Argentinu je ovo velika utakmica. Imat će sjajnu podršku s tribina. Nama je to hendikep, manjak, ali nećemo se na to žaliti. Idemo uživati u nogometu, idemo igrati polufinale SP-a s jednom od najjačih reprezentacija i protiv jednog od najvećih nogometaša u povijesti.

Koliko je važan doprinos igrača s klupe?

- Kad smo se spremali za SP rekli smo da imamo širinu i to se pokazalo točnim. Svi koji su ušli napravili su korektan posao. Pogodili smo kod svih izmjena. Dobivali smo dimenziju više.

Šanse Maroka?

- Prije četiri godine omogućili smo svim malim zemljama da imaju san. Potaknuti našim primjerom i kvalitetom druge reprezentacije žive naš san. Tako ga živi i Maroko. Ako pogledamo ovaj SP, Maroko je pobijedio velike reprezentacije i ima se pravo nadati da će biti najbolji. To pravo ima i Hrvatska. Ziyech igra sjajno, nije mi jasno zašto ne igra u klubu.

O emocijama...

- Obje reprezentacije imaju veliku emociju. Kad pogledate argentinske navijače, to je fascinantno. Takva je i Hrvatska, samo je nas manje. Nogomet je takav kakav jest, puno toga nosi. Od 32 reprezentacije ostale su četiri, ostat će dvije, a ostali će se morati nositi sa svojim emocijama. Samo će jedni uživati. I Hrvatska i Argentina imaju pravo na to. Očekujem sjajnu atmosferu, a nadam se da će lijepe emocije i sreću pokazati Hrvati.

Uvijek ste govorili igračima da moraju uživati. Hoćete li i sad?

- Moraju uživati. Oni i uživaju na treninzima, sastancima i utakmicama. Reći ću im i da sutra uživaju. Došli su negdje gdje možda i nisu očekivali, gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska.

Dalić je drugi put odveo Hrvatsku među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

- Tada je situacija bila drugačija, nisam mogao ovo ni zamišljati. To da ću kao izbornik biti na dva svjetska prvenstva, da ću Hrvatsku voditi u finalu, sad u polufinalu. Mislio sam da je to mjesto rezervirano za neke druge face. Bog mi je dao prigodu i ja sam mu zahvalan. Ponosan sam na reprezentaciju. Nitko ovo nije očekivao, moj ponos je do neba. Sretan sam. Znam da imamo snove u životu. Moj je bio da vodim Hrvatsku, da vodim svoj narod. Ovako visok san nisam imao.

