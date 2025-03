Perišić pretrpio najteži poraz u karijeri! Kako stoji 7-1 Arsenala među rekordima nokaut-faze?

PSV je glasio kao najugodnije iznenađenje dosadašnjeg dijela Lige prvaka, iz natjecanja je ispratio talijanskog velikana Juventus, ali je onda naletio na boljeg i dobio porciju u prvoj utakmici osmine finala u Eindhovenu. Arsenal ga je razbio 7-1.

Bila je to bolna večer i za hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića (36) koji je u prethodnoj fazi zabio dva gola "staroj dami", a sad je na terenu proveo svih 90 minuta. Prvi je put Omišanin primio sedam golova u jednoj utakmici profesionalne karijere, a to mu je bila 637. za klub ili reprezentaciju.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Dosadašnji najteži porazi za klub bili su mu 6-1 u Tottenhamu od Newcastlea, kao i u Wolfsburgu od Bayerna, kad je jedan gol zabio i Mario Mandžukić. Šest komada primio je i u Club Bruggeu 2010. od Genta (6-2), kad je zabio gol, a bio je na terenu i u najuvjerljivijem porazu "vatrenih" od Španjolske u Elcheu (6-0) u rujnu 2018.

Jedan gol nedostajao je "topnicima" do rekordne pobjede u nokaut fazi Lige prvaka. On je i dalje u rukama Bayerna koji je 2012. razbio Basel 7-0, kao i tri godine poslije Šahtar, oba puta u osmini finala, a u istoj fazi natjecanja Manchester City je 2019. ponizio Schalke istim rezultatom. No prvi je put netko zabio sedam golova u gostima u nokaut-fazi elitnog natjecanja.

Bayern je rekorder i kad se pogledaju pobjede ukupnim rezultatom. U osmini finala 2008/09. razbio je Sporting 5-0 u gostima i 7-1 kod kuće, ukupno 12-1. Dakle, Arsenal bi morao ponoviti pobjedu od šest golova razlike da ga nadmaši. Londončani se, pak, nerado sjećaju ispadanja u sezoni 2016/17. kad ih je Bayern dvaput pobijedio po 5-1.