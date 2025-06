Perišić prvi igrač s ocjenom 10 u hrvatskoj reprezentaciji ikada

Ivan Perišić (36) zabio je u petak jedan gol i asistirao za dva u najvećoj gostujućoj pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti protiv Gibraltara (7-0) u portugalskom gradu Faru. Bio je to idealan protivnik za zagrijavanje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. i prilika za nekolicinu "vatrenih" da si poboljšaju statistiku. Među njima je svakako bila i PSV-ova uzdanica.

Omišanin je bio nemilosrdan pred golom nogometnih liliputanaca, zapucao je na gol triput, dvaput pogodio okvir i zabio jedan gol, promašivši jednu veliku priliku. Stvorio je čak pet velikih prilika za suigrače i imao osam ključnih dodavanja prema hrvatskoj IT platformi Sofascore koja mu je za nastup u Faru dala savršenu ocjenu 10.

Štoviše, Perišić je prvi nogometaš u povijesti hrvatske reprezentacije koji je dobio tu ocjenu. Zabio je i u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske na Poljudu, prekinuvši tako golgeterski post u reprezentativnom dresu koji je trajao dvije i pol godine, od gola Japanu u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru.

- On je daleko naš najbolji igrač. On je vukao kad nismo bili na razini na kojoj smo trebali biti. Sam je stvarao probleme i jedini je preuzeo odgovornost. On impresionira kad hoće. I dalje je jedan od naših najvećih igrača. Pokazalo se da smo dobro postupili kad smo ga prije godinu dana pozvali iako nije imao klub. To je jedini pravi put, svaka mu čast. Što stariji, to bolji - rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon trijumfa u kvalifikacijama.

Statistika Ivana Perišića protiv Gibraltara

Foto: Sofascore za 24sata

Na drugom mjestu najboljih ocjena u povijesti "vatrenih" je Luka Modrić izvedbom protiv Poljske u Ligi nacija u Osijeku (9,4), gdje je zabio gol izravno iz slobodnjaka, a zanimljivo, Franjo Ivanović ugurao se na treće mjesto s dva gola i asistencijom protiv Gibraltara (9,2).

Na vječnoj ljestvici strijelaca Perija se učvrstio na drugom mjestu s 35 golova, sad ima deset manje od rekordera Davora Šukera, dok je Mario Mandžukić na trećem mjestu s 33 gola. Andrej Kramarić, koji je Gibraltarcima zabio dva komada, nadomak je da uđe u top 3 jer ima samo gol manje od Mandže. Što se tiče nastupa, na vrhu je Modrić sa 187, Perišić je drugi sa 143.