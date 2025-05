Perišić režirao čudo s PSV-om pa citirao Kobeja Bryanta: 'Gladniji sam nego što sam ikada bio...'

Kako bi Hajduku dobro došao Ivan Perišić u završnici sezone, možda se momčad ne bi ovako raspala, pitaju se s boli u srcu navijači Hajduka nakon još jedne neuspješne sezone u kojoj je njihov voljeni klub prosuo sve i oprostio se od titule. Već 20. godinu u nizu.

Pokretanje videa... 00:47 Gattuso: Ovo je naš oproštaj od borbe za naslov. Ja sam kriv za sve, nisu igrači ništa krivi... | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Ivana Ivanović/Marko Culjak/ Ivo Čagalj/Pixsell

Dok Splićani iščekuju brojne promjene na Poljudu koje ih čekaju uoči nove sezone, hrvatski reprezentativac, čija era je u Hajduku neslavno završila, proživljava novu mladost. Perišić briljira u PSV-u i jedan je od najzaslužnijih što je njegova momčad izvela čudo u završnici sezone i nadomak je naslova prvaka. Do prije četiri kola bilo je gotovo pa sigurno, a mnogi bi kuću stavili na to, da će Ajax osvojiti titulu nakon tri godine posta. Imao je čak devet bodova više od mrskog rivala, no onda se dogodio nezapamćeni pad. Momčad Josipa Šutala osvojila je tek dva boda u posljednja četiri kola pa u zadnje kolo prvenstva ulazi s bodom zaostatka za PSV-om koji je zaredao s pobjedama i sada ima sve u svojim rukama.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Kobna utakmica za Ajax vrlo vjerojatno bit će remi protiv Groningena (2-2) i primljeni gol u 99. minuti, a u istom trenutku fešta u Eindhovenu je krenula jer PSV je pregazio Heracles (4-1) i ima naslov na pladnju. Pokušat će ga osvojiti u nedjelju u posljednjem kolu kada gostuje kod Sparte Rotterdam, dok Ajax lovi pobjedu protiv Twentea i nada se kiksu rivala.

Jedan od najzaslužnijih aktera na PSV-ovom putu u obrani naslova je Perišić koji je odigrao briljantnu sezonu. Zabio je 15 golova i deset puta asistirao u svim natjecanjima, donio je momčadi dozu klase i iskustva i pokazao da se nikada ne smije odustajati. Sa tim svojim pobjedničkim mentalitetom, koji ga je obilježio kroz karijeru, možda je bio i krucijalan u završnici sezone.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

A pole position svoje momčadi uoči posljednjeg kola proslavio je motivacijskom porukom na društvenim mrežama.

- Još jedna utakmica. U ovom trenutku, gladan sam (pobjede) – možda gladniji nego što sam ikada u životu bio - napisao je Perišić i podijelio video legendarnog motivacijskog pisma Kobea Bryanta. Sada znamo i tko mu je bio inspiracija.

Foto: Instagram

Malo tko je vjerovao u to kada je u rujnu prošle godine došao u PSV tražeći formu nakon teške ozljede, ali Ivan je vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača nizozemske momčadi. Potpisao je ugovor do ljeta, no u klubu ga svim silama žele zadržati, svjesni koliko je važan njih, pogotovo kao primjer mladima. Ipak, ima i on svoje želje, stara koja tinja u njemu je nastup u La Ligi, jedina od lige petice koja mu nedostaje...