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PORUKA 'VATRENOG'

Perišić se oglasio u ponoć! Evo što je Hrvat napisao uoči 'furije'

Piše Ivan Kužela,
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Perišić se oglasio u ponoć! Evo što je Hrvat napisao uoči 'furije'
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Ivan Perišić je nakon debakla s Engleskom poručio da su riječi suvišne te kako Hrvatska mora bolje! Slijedi okršaj sa Španjolskom na Poljudu, a 'vatreni' traže iskupljenje protiv europskih i svjetskih prvaka

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Hrvatska će u utorak od 20.45 na Poljudu ponovno odmjeriti snage sa Španjolskom, aktualnim prvakom Europe i svijeta. Bit će to prilika za hrvatsku reprezentaciju da popravi dojam nakon subotnjeg susreta s Engleskom, u kojem je u Rijeci doživjela najteži poraz u povijesti. Španjolci su pritom slavili u sve tri dosadašnje utakmice Lige nacija, uključujući i dvoboj s Hrvatskom. Nakon teškog poraza od Engleske oglasio se Ivan Perišić (37).

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iskusni hrvatski reprezentativac poruku je objavio u nedjelju kasno navečer na Instagramu, uz fotografiju slavlja hrvatskih nogometaša na Poljudu.

- Riječi su suvišne. Možemo i moramo bolje. Za Vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku.

Perišić je ove sezone nastupio u sva tri susreta Lige nacija od prve minute. Protiv Češke sudjelovao je u pobjedi 2-1, zatim je u porazu od Španjolske 4-1 bio kapetan, dok je protiv Engleske igrao u utakmici koja je završila 7-0. Jedini susret u kojem nije odigrao svih 90 minuta bio je onaj u Španjolskoj, gdje je teren napustio 18 minuta prije kraja.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska je u Rijeci doživjela težak udarac u susretu trećeg kola elitne Lige A. Engleska je do pobjede 7-0 stigla uz dva pogotka Harryja Kanea i Bukaya Sake, dok su po jednom pogađali Anthony Gordon, Jude Bellingham i Morgan Rogers. Rezultat iz Rijeke mogao bi imati posljedice i na hrvatski položaj u nastavku Lige nacija, ali i na status reprezentacije uoči ždrijeba kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2028. godine.

Perišić je sa 161 nastupom drugi igrač s najviše utakmica za hrvatsku reprezentaciju, odmah iza Luke Modrića. Ujedno je i jedan od najiskusnijih članova momčadi, a s 37 godina stariji je od svih reprezentativaca osim kapetana.

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