Gattuso: Ivan Perišić mi je prije 20 dana rekao da želi otići

Lokomotiva i Hajduk u drugom kolu HNL-a odigrali su 1-1. Gennaro Gattuso, trener Hajduka, dao je komentar na utakmicu. Djelomično se složio s konstatacijom jednog novinara da je Hajduk igrao bezidejno.

- Bilo je tako u prvom poluvremenu. Bilo je loše i negledljivo. Drugo poluvrijeme ne. Imali smo tri velike šanse, zabili preko Trajkovskog. Mogli su zabiti Marko Livaja i Fahd Moufi. Momčad još, očito, nije spremna igrati svaka tri dana. Znali smo da ćemo se ovdje mučiti, ništa nas nije iznenadilo. Moramo se pripremiti da može izdržavati ritam četvrtak - nedjelja.

Što se dogodilo s Ivanom Perišićem? Jeste li na taj način pokušali izazvati šok? Treneri su u prošlosti znali iz kadra izbacivati najbolje igrače kad ne bi išlo, da razbude ostatak svlačionice.

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan.

Što kažete na Ivana Rakitića?

- Ivan se tek vraća u svoju punu formu. On je kvalitetan igrač, to ne moram ja govoriti, to se zna. Moramo ga polako uvoditi.

Koliko će vas forma igrača prisiliti na rotacije? Hoćete li mijenjati za Ružomberok?

- Prvo ćemo primiti ovaj udarac od danas, koji boli - zaključio je.

Na utakmicu se osvrnuo i Silvijo Čabraja.

- Trebali smo voditi 2-0, bili smo bolji od Hajduka u prvom poluvremenu. Zadovoljan sam bodom, jer smo gubili, a nezadovoljan, jer smo mogli više. Ali, zadovoljan sam mladim igračima, koji su donedavno bili na posudbama u nižim ligama. Bilo bi dobro da povećamo kadar, Goričan već ima dva žuta. Iznenadio me Sušak, Šotiček je ulazio svojevremeno u kadar godinu-dvije... A on je u dvije utakmice morao pokazati što zna, s jedne strane to je opterećenje, s druge prilika.

Jeste li bili zabrinuti nakon teškog 4-0 poraza od Rijeke u prvom kolu?

- Ne bih radio ovaj posao da sam flegmatičan, ali bili smo u debelom razmišljanju nakon Rujevice gdje smo, što smo.. Ali, dečki su ekipa, idu zajedno i na piće pa su i sami shvatili da ono nije prava slika.