Perišić topom u rašlje s gola Borussije 'skinuo paučinu'...

Nije Bayern imao sreće. Iako je hrvatski reprezentativac načeo susret golom u 49. minuti, domaćin je ipak bio bolji. Borussia iz Mönchengladbacha je do kraja slavila rezultatom 2-1, a pobjednički gol zabio je dvostruki strijelac Ramy Bensebaini u sudačkoj nadoknadi drugog dijela iz penala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, veseli još jedna sjajna partija Hrvata. Vratit će se Ivan s tisuću golova. Igrači Bayerna su početkom drugog dijela kombinirali 30-ak metara od gola domaćina. Ivan Perišić s lijeve je strane vidio iskusnog Thomasa Müllera koji mu je vratio loptu, a napadač koji je došao u Bavarsku po želji Nike Kovača, okrenuo se oko svoje osi na rubu šesnaesterca i ljevicom odlično poslao loptu u lijeve rašlje. To je Ivanu četvrti gol za Bayern.

Domaći je vratar dotaknuo loptu, umalo ju skinuo, no bila je prejaka. Prošla je u mrežu za oduševljenje gostujućih navijača i 1-0 na semaforu.

No, do kraja su gosti stigli ne samo do izjednačenja, nego i do pobjede. Oba je puta zabio Ramy Bensebaini, prvo u 60. minuti susreta, a potom i u sudačkoj nadoknadi iz penala nakon što je Javi Martinez je skrivio jedanaesterac.Tako je ostavio na domaćem stadionu sva tri boda, a Bavarce poslao kući praznih ruku i samo s lijepim sjećanjem na Ivanov gol.