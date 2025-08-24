Perišić uzburkao strasti u BiH: 'Izborniče, mali je spreman!'

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) krenuo je u obranu naslova sa svojim PSV-om. Perija je po dolasku iz Hajduka bio jedan od najboljih pojedinaca slavnog nizozemskog velikana kojeg je vodio do naslova prvaka prošle sezone.

U novoj sezoni zabio je gol i tri puta asistirao u prva tri kola te je doslovce nastavio tamo gdje je stao lani. A u novoj momčadi PSV-a briljira i 20-godišnji napadač Esmir Bajraktarević iz Bosne i Hercegovine. Mladi bh. ofenzivac postigao je dva gola u pobjedi protiv Groningena 4-2 i najavio velike stvari ove sezone.

A Perišić nije propustio pohvaliti mlađeg kolegu i to na vrlo direktan način - obraćajući se izravno izborniku Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu.

Bajraktarević je prvo postigao gol u 46. minuti za 2-1, a u 66. minuti za 4-1 i tako na najbolji način opravdao ukazano povjerenje.

- Izborniče, mali je spreman - napisao je Perišić na Instagram priči pa dodao: "korak po korak, budućnost je svijetla" kao i "strpljenje i mukotrpan rad, glavonjo".

Foto: Instagram

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez prije nekoliko dana objavio je popis igrača za nadolazeće susrete protiv San Marina i Austrije. Na njima nije Bajraktarević za kojeg veći dio bh. javnosti smatra da je trebao biti pozvan.

Perija je odlučio iskoristiti priliku za poslati poruku bh. izborniku te reći što misli o nadolazećoj zvijezdi 'zmajeva'.