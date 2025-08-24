U novoj sezoni Perija je zabio gol i tri puta asistirao u prva tri kola te je doslovce nastavio tamo gdje je stao lani. A u novoj momčadi PSV-a briljira i 20-godišnji napadač, Perišićev učenik
Perišić uzburkao strasti u BiH: 'Izborniče, mali je spreman!'
Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) krenuo je u obranu naslova sa svojim PSV-om. Perija je po dolasku iz Hajduka bio jedan od najboljih pojedinaca slavnog nizozemskog velikana kojeg je vodio do naslova prvaka prošle sezone.
U novoj sezoni zabio je gol i tri puta asistirao u prva tri kola te je doslovce nastavio tamo gdje je stao lani. A u novoj momčadi PSV-a briljira i 20-godišnji napadač Esmir Bajraktarević iz Bosne i Hercegovine. Mladi bh. ofenzivac postigao je dva gola u pobjedi protiv Groningena 4-2 i najavio velike stvari ove sezone.
A Perišić nije propustio pohvaliti mlađeg kolegu i to na vrlo direktan način - obraćajući se izravno izborniku Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu.
Bajraktarević je prvo postigao gol u 46. minuti za 2-1, a u 66. minuti za 4-1 i tako na najbolji način opravdao ukazano povjerenje.
- Izborniče, mali je spreman - napisao je Perišić na Instagram priči pa dodao: "korak po korak, budućnost je svijetla" kao i "strpljenje i mukotrpan rad, glavonjo".
Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez prije nekoliko dana objavio je popis igrača za nadolazeće susrete protiv San Marina i Austrije. Na njima nije Bajraktarević za kojeg veći dio bh. javnosti smatra da je trebao biti pozvan.
Perija je odlučio iskoristiti priliku za poslati poruku bh. izborniku te reći što misli o nadolazećoj zvijezdi 'zmajeva'.
