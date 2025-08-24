Obavijesti

Sport

Komentari 0
MOĆNA PORUKA

Perišić uzburkao strasti u BiH: 'Izborniče, mali je spreman!'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Perišić uzburkao strasti u BiH: 'Izborniče, mali je spreman!'
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

U novoj sezoni Perija je zabio gol i tri puta asistirao u prva tri kola te je doslovce nastavio tamo gdje je stao lani. A u novoj momčadi PSV-a briljira i 20-godišnji napadač, Perišićev učenik

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) krenuo je u obranu naslova sa svojim PSV-om. Perija je po dolasku iz Hajduka bio jedan od najboljih pojedinaca slavnog nizozemskog velikana kojeg je vodio do naslova prvaka prošle sezone.

U novoj sezoni zabio je gol i tri puta asistirao u prva tri kola te je doslovce nastavio tamo gdje je stao lani. A u novoj momčadi PSV-a briljira i 20-godišnji napadač Esmir Bajraktarević iz Bosne i Hercegovine. Mladi bh. ofenzivac postigao je dva gola u pobjedi protiv Groningena 4-2 i najavio velike stvari ove sezone.

A Perišić nije propustio pohvaliti mlađeg kolegu i to na vrlo direktan način - obraćajući se izravno izborniku Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu.

Bajraktarević je prvo postigao gol u 46. minuti za 2-1, a u 66. minuti za 4-1 i tako na najbolji način opravdao ukazano povjerenje.

- Izborniče, mali je spreman - napisao je Perišić na Instagram priči pa dodao: "korak po korak, budućnost je svijetla" kao i "strpljenje i mukotrpan rad, glavonjo".

Foto: Instagram

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez prije nekoliko dana objavio je popis igrača za nadolazeće susrete protiv San Marina i Austrije. Na njima nije Bajraktarević za kojeg veći dio bh. javnosti smatra da je trebao biti pozvan.

Perija je odlučio iskoristiti priliku za poslati poruku bh. izborniku te reći što misli o nadolazećoj zvijezdi 'zmajeva'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025