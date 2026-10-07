Perišićev crveni komentirao je i legendarni tenisač Boris Becker: 'Cucurella oduvijek provocira!'

Isključenje Ivana Perišića u porazu Hrvatske od Španjolske 2-1 na Poljudu komentirao je i legendarni njemački tenisač Boris Becker (58), koji smatra da hrvatski reprezentativac nije zaslužio crveni karton. Perišić je u 79. minuti dobio drugi žuti nakon duela s Marcom Cucurellom, a Becker je na X-u kritizirao upravo španjolskog nogometaša.

"Gledam utakmicu Španjolske i Hrvatske i opet Cucurella… Taj stalno izaziva pomutnju! Bio je to lagani prekršaj Perišića, ali nikako za crveni karton! Cucurella uvijek provocira takve situacije," napisao je Becker.

Watching 👀 the Spain 🇪🇸 Croatia 🇭🇷 game and it’s @cucurella3 again …causing a stir! It was a light foul from Perisic but never a red card ! @cucurella3 always provoking situations… — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 6, 2026

Nijemac je jedan od velikana teniske povijesti, bivši svjetski broj jedan i osvajač šest Grand Slam naslova. Svijet je zadivio još 1985., kad je Wimbledon osvojio sa samo 17 godina, a nakon igračke karijere radio je i kao trener Novaka Đokovića, a sad ga često možemo vidjeti u ulozi televizijskog komentatora.

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Perišić je protiv Španjolske doveo Hrvatsku u vodstvo u 17. minuti, ali su gosti preokrenuli dvama golovima Mikela Merina. Hrvatska je završnicu morala odigrati bez svojeg strijelca, a Merino je pobjednički pogodak zabio u 88. minuti.

Beckerovu životnu priču obilježili su i ozbiljni pravni problemi. U travnju 2022. u Londonu je osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog skrivanja imovine i neprijavljivanja zajmova u stečajnom postupku, čime je izbjegavao podmirivanje dugova, a nakon osam mjeseci provedenih u zatvoru pušten je na slobodu i deportiran u Njemačku