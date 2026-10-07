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BRANI 'VATRENOG'

Perišićev crveni komentirao je i legendarni tenisač Boris Becker: 'Cucurella oduvijek provocira!'

Piše Luka Tunjić,
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Perišićev crveni komentirao je i legendarni tenisač Boris Becker: 'Cucurella oduvijek provocira!'
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Foto: Instagram, Igor Šoban/PIXSELL
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Nijemac je jedan od velikana teniske povijesti, bivši svjetski broj jedan i osvajač šest Grand Slam naslova. Svijet je zadivio još 1985., kad je Wimbledon osvojio sa samo 17 godina

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Isključenje Ivana Perišića u porazu Hrvatske od Španjolske 2-1 na Poljudu komentirao je i legendarni njemački tenisač Boris Becker (58), koji smatra da hrvatski reprezentativac nije zaslužio crveni karton. Perišić je u 79. minuti dobio drugi žuti nakon duela s Marcom Cucurellom, a Becker je na X-u kritizirao upravo španjolskog nogometaša.

"Gledam utakmicu Španjolske i Hrvatske i opet Cucurella… Taj stalno izaziva pomutnju! Bio je to lagani prekršaj Perišića, ali nikako za crveni karton! Cucurella uvijek provocira takve situacije," napisao je Becker.

Nijemac je jedan od velikana teniske povijesti, bivši svjetski broj jedan i osvajač šest Grand Slam naslova. Svijet je zadivio još 1985., kad je Wimbledon osvojio sa samo 17 godina, a nakon igračke karijere radio je i kao trener Novaka Đokovića, a sad ga često možemo vidjeti u ulozi televizijskog komentatora.

Foto: Instagram

Perišić je protiv Španjolske doveo Hrvatsku u vodstvo u 17. minuti, ali su gosti preokrenuli dvama golovima Mikela Merina. Hrvatska je završnicu morala odigrati bez svojeg strijelca, a Merino je pobjednički pogodak zabio u 88. minuti.

Beckerovu životnu priču obilježili su i ozbiljni pravni problemi. U travnju 2022. u Londonu je osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog skrivanja imovine i neprijavljivanja zajmova u stečajnom postupku, čime je izbjegavao podmirivanje dugova, a nakon osam mjeseci provedenih u zatvoru pušten je na slobodu i deportiran u Njemačku

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