Perkovac je objavio prvi popis. Vraćaju se Šego, Štrlek, Mandić

Novi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Goran Perkovac objavio je popis od 20 igrača na koje računa za dva kvalifikacijska susreta za Europsko prvenstvo 2024. godine protiv Nizozemske koji će se igrati 8. ožujka u Eindhovenu i 12. ožujka u Osijeku.

U odnosu na reprezentaciju koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u siječnju ove godine na popisu više nema vratara Dine Slavića, kružnih napadača Željka Muse, Leona Šušnje i Nikole Grahovca, specijalista za obranu Jakova Gojuna te krila Luke Šebetića i Lovre Mihića.

Od novih igrača tu su povratnici Marin Šego na vratima, Manuel Štrlek te oporavljeni David Mandić na lijevom krilu. Povratnici na crtu su Ilija Brozović i Veron Načinović. Zdrav je i vraća se na mjesto lijevog vanjskog Tin Lučin. Na poziciji desnog vanjskog su nakon saznanja da Ivana Martinovića čeka operacija, tri nova igrača, Luka Stepančić koji se vratio nakon dvije godine i brojnih operacija, Luka Lovre Klarica i Mateo Maraš. Novo ime je i desno krilo Mario Šoštarić koji je stekao pravo igranja za hrvatsku reprezentaciju 25. siječnja ove godine.

Novi izbornik je kompletirao i stručni stožer reprezentacije. U njemu su Boris Dvoršek kao pomoćni trener te Valter Matošević kao trener vratara.

Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 6. ožujka te će imati jedan zajednički trening prije leta za Eindhoven 7. ožujka. Iz Nizozemske reprezentacija će otputovati za Osijek, a do druge utakmice bit će smještena i trenirat će u Vukovaru sve do subote navečer kad će završni trening odraditi u dvorani Gradski vrt.

Hrvatska je u prva dva kvalifikacijska susreta pobijedila Grčku 33-25 i Belgiju 30-27. Susreti protiv Nizozemske izuzetno su važni za konačni rasplet u skupini, jer Hrvatska želi biti prva, što bi joj donijelo mogućnost povoljnijeg žrijeba za EURO 2024.

- Ovo je po mom mišljenju najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima, odnosno najbliže mojoj viziji rukometa koji želim da reprezentacija igra. Kada nam se vrate ozlijeđeni igrači poput Halila Jaganjca i Ivana Martinovića, to će biti okosnica reprezentacije za sve ono što nas čeka u skoroj budućnosti. Kao što znate, imamo jako malo vremena. Praktički nam je na raspolaganju samo jedan trening prije prvog susreta, koji ćemo iskoristiti da se uopznamo i složimo igru za susret protiv Nizozemske u Eindhovenu. To je izuzetno respektabilan suparnik. Mislim da ovoga trenutka igraju najbrži rukomet na svijetu. Bit će to veliki izazov, ali mislim da mi tu prepreku možemo preskočiti. Što se tiče stručnog stožera, odabrao sam dvojicu ljudi, Borisa Dvoršeka kao pomoćnog trenera i Valtera Matoševića kao trenera vratara jer im maksimalno vjerujem. Poznajem njihov rad, oni znaju kako ja funkcioniram i ne sumnjam da će to sve dobro izgledati. Ostatak stručnog stožera je isti i nije bilo potrebe za nekim promjenama - rekao je Perkovac.

Hrvatska reprezentacija:

Marin Šego (Goppingen), Mate Šunjić (Ivry), Dominik Kuzmanović (Nexe), Manuel Štrlek (Vezsprem), David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Nexe), Josip Šarac (Goppingen), Zvonimir Srna (PPD Zagreb), Tin Lučin (Wisla Plock), Domagoj Duvnjak (Kiel), Luka Cindrić (Barcelona), Igor Karačić (Kielce), Luka Lovre Klarica (PPD Zagreb), Luka Stepančić (Pick Szeged), Mateo Maraš (Tatabanya), Filip Glavaš (Trebnje), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Marin Šipić (Kriens-Luzern), Veron Načinović (Montpellier), Ilija Brozović (Hannover)

Pretpozivi:

Dino Slavić (PPD Zagreb), Davor Ćavar (PPD Zagreb), Tomislav Severec (Nexe), Šime Ivić (Leipzig), Ivan Čupić (PPD Zagreb), Paolo Kraljević (PPD Zagreb), Nikola Grahovac (PPD Zagreb), Karpo Sirotić (PPD Zagreb)

