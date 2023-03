Perkovac: Pa ovo nije ni blizu onoga što treba igrati! Karačić: Nećemo od ovog raditi tragediju

Nije bilo dobro, svi su se složili. Izgubili smo od Nizozemske u Eindhovenu 32-27, a gubili smo i sedam razlike. Sreća pa postoji i uzvrat, ako dobijemo u nedjelju u Osijeku, to bi nam trebalo biti dovoljno za prvo mjesto i za plasman na Euro u Njemačku u siječnju.

Goran Perkovac, naravno, nije zadovoljan ni što je krenuo porazom na klupi Hrvatske ni onom što su igrači pružili.

- Bili smo spori u obrani, sporo smo u napadu puštali loptu. Već smo rekli da je Nizozemska vrlo dobra i uigrana momčad, a mi smo tek 20 minuta igrali dobar rukomet, to je premalo.

Previše smo gubili lopti?

- Još smo pet spasili nekako, to je skoro 20. Moramo na tome poraditi, obranu smo 20 minuta odradili jako dobro, Šego je bio solidan, Kuzmanović dobar. Nije ovaj puta bilo na golmanima. Naša je obaveza da igramo vrhunski rukomet, ovo nije ni blizu onome što treba igrati.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Kapetan Domagoj Duvnjak odigrao je prvih osam minuta pa ušao opet kad je trebalo gasiti vatru na -7.

- Velik poraz, Nizozemska je bila puno bolja i brža, zasluženo je dobila. Steins nam je radio velike probleme, dečko je prebrz. Dogovorili smo se da spajamo pa da pucaju s krila, a mi smo u prvom poluvremenu puno primali sa sredine. Imali smo 11 tehničkih grešaka, to je previše. Došli smo iz svih krajeva Europe, imali jedan trening, ali ne smijemo se žaliti na to. Bili smo tromi, teški na nogama. Sada moramo to popraviti u Osijeku, ako ne, opet ćemo imati problema.

Igor Karačić tradicionalno nam je ubrzao spori napad po ulasku, ali nije pomoglo.

- Treba nam vremena da sve ideje novog izbornika usvojimo. Sve nam je nekako novo, a imali smo jedan trening. Mi iskusniji ne trebamo tražiti nikakav alibi, znamo da smo zakazali. Ne treba od ovog raditi tragediju. Nizozemci su prebrzi, tehnički potkovani, sva tri beka, golman dobar, pivot, točno znaju gdje i zašto napadaju.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Mario Šoštarić debitirao je golom za Hrvatsku.

- Izuzetno sam ponosan i presretan zbog toga, ali ne mogu biti rezultatom. Bili smo teških nogu, nismo trčali. Oni su brzi, mali, igraju dva na dva, traže rupe. Pričali smo već u svlačionici, znamo što moramo ispraviti.



