Pet petih mjesta za hrvatske pikadiste na Euru u Slovačkoj

Bilo je tu prilike za nešto više, tinjala je i nada u poneko odličje, ali bit će ih i budućnosti. Hrvatska pikado reprezentacija završila je nastup na WDF-ovu Europe Cupu u slovačkom Šamorinu, a bio je to drugi nastup na tom velikom natjecanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvak Hrvatske u pikadu

U Hrvatskoj je i dalje najpopularniji elektronski pikado, ali ulaskom Borisa Krčmara u najjaču svjetsku organizaciju PDC, kao i odličnim nastupom na Svjetskom prvenstvu u paru s Romeom Grbavcem, popularnost klasičnog pikada u Lijepoj Našoj u konstantnom je rastu. U Slovačkoj su, možemo reći, naši reprezentativci i reprezentativke odradili "za pet" jer su osvojili pet petih mjesta.

Foto: Hrvatski pikado savez

U ukupnom je poretku muška reprezentacija završila na odličnom šestome mjestu, a ženska reprezentacija na osmome mjestu. Dok ostale reprezentacije uglavnom imaju predstavnike koji igraju samo klasični pikado, hrvatski predstavnici i dalje moraju igrati na obje "ploče", ali mogao bi klasični uskoro postati dovoljno popularan pa da naši reprezentativci mogu igrati samo u "steel tipu".

Sljedeće WDF-ovo Svjetsko prvenstvo održava se u Južnoj Koreji 2025. godine, a s obzirom na daleko putovanje, bit će to izazov za Hrvatski pikado savez. No možda ćemo do tada već i imati nekog "novog Krčmara" i velika imena na sceni.