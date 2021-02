Hrvatska nogometna liga dugi niz godina nije bila zanimljivija, borba za naslov prvaka (Dinama i Hajduka), pa i ona za ispadanje (Istre, Lokomotive i Varaždina) bit će napete do samoga kraja. Dinamo i Osijek bodovno su izjednačeni na vrhu ljestvice, a dvije naše najbolje momčadi danas će se u velikom derbiju sučeliti u Maksimiru.

Bit će to 94. prvenstveni ogled ove dvije momčadi u HNL povijesti, Dinamo je do sada skupio 62 pobjede, 21 dvoboj je završio bez pobjednika, dok su Osječani slavili 10 puta. I samo tri puta u Maksimiru. No, današnji Osijek pod vodstvom Nenada Bjelice izgleda dominantno i uvjerljivo, no Dinamo je i dalje (barem prema kladionicama) favorit u borbi za naslov.

Zoran Mamić u današnjem derbiju ne može računati tek na ozlijeđenog Sadegha Moharramija i kartoniranog Kristijana Jakića, svi drugi prvotimci spremni su za Osijek. Pa čak i Joško Gvardiol koji je riješio svoje probleme s aduktorom. Dinamo bi tako trebao zaigrati u 4-2-3-1 sustavu: Livaković će biti na golu, obrambenu četvorku trebali bi činiti Ristovski, Lauritsen, Theophile i Gvardiol, dva zadnja vezna bit će Ademi i Ivanušec, na lijevoj strani Majer, na desnoj Oršić, dok će Petković zaigrati iza isturenog Gavranovića.

Jasno, trener Dinama i dalje ima neke dvojbe oko početnog sastava, a Mamića najviše golica pitanje desnog boka. I hoće li prednost dati Petru Stojanoviću ili će prve minute za "modre" upisati Stefan Ristovski. Također, postoje i neke nedoumice u središnjici terena, na "šestici" bi se mogao naći Burton, ali Ademi i Ivanušec puno su sigurniji i uigraniji par defenzivnih veznjaka. A evo pet razloga zašto će Dinamo slaviti u Maksimiru...

1. Individualna kvaliteta

Dinamo je ipak kvalitetnija momčad od Osijeka. Zagrepčani su to dokazali i na europskoj sceni gdje su se lakoćom nosili s ozbiljnim momčadima poput Feyenoorda, CSKA Moskve ili Wolfsbergera. Dominik Livaković i dalje je najbolji vratar lige, a igrači kadar modrih pun je U21 (Gvardiol, Majer, Ivanušec...) ili A (Stojanović, Ademi, Petković, Oršić, Gavranović) reprezentativaca.

I veliko je pitanje koliko bi igrača Osijeka danas imalo mjesta u početnoj postavi Dinama. Tu bi se, ovako na prvu odmah, mogli naći desni bek Igor Silva, pa čak i napadač Ramon Mierez, ostali bi se ipak trebali pomučiti za mjesto u momčadi. Istina, i Osijek ima niz sjajnih igrača (Škorić, Žaper, Kleinheisler, Bočkaj...), ali Dinamo je ipak za nijansu kvalitetnije društvo.

2. Iskustvo velikih utakmica

Zagrepčani već godinama igraju velike utakmice, Ademi i društvo navikli su na ritam srijeda - subota, pa i utakmice pune pritiska. Znate i sami, gotovo svaka druga europska utakmica Dinama spada pod one "povijesnog značaja", a sada će Dinamo jednu takvu odigrati i u HNL-u. Hrvatskog prvaka samo nekoliko dana kasnije očekuje i nastavak europskog puta, gostovanje u Rusiji, ali dinamovci su na to navikli.

Osijek pak ove večeri puno manje toga ima za izgubiti, Nenad Bjelica već je kreirao pravo čudo u gradu na Dravi. Ako Osijek na kraju sezone osvoji naslov prvaka bit će rezultat "epskih razmjera", a ako Osječani budu viceprvaci u miru će se slagati momčad za novu sezonu. I tu je pritisak na Dinamu, možete i sami zamisliti kakva bi bila drama u Maksimiru, ako Zoran Mamić ne dohvati novi naslov. No, Dinamo je na tu vrstu pritiska odavno navikao.

3. Sada se ozbiljno shvaća HNL

E, tu je možda bilo i malih problema početkom ove kalendarske godine, no igrači Dinama brzo su uvidjeli kako pristupom "lako ćemo" više ne mogu dominirati u HNL-u. I onda je uvod drugog dijela sezone "modrima" donio dva poraza (Rijeka i Šibenik), ali i velike probleme u dvobojima protiv Gorice i Hajduka. Dinamo je tak izgubio bodovnu prednost nad Osijekom, a to je zabrinulo sve strukture kluba.

Ipak, Zagrepčani su u posljednje dvije utakmice (Lokomotiva i Istra) pokazali klasu, podigli razinu svoje igre, pa i dvaput u nizu sačuvali svoju mrežu čistom. A baš su tim, defenzivnim dijelom igre, igrači Dinama oduševili na europskoj sceni. U Maksimiru su brzo "prizemljeni" ove godine, nitko više "ne leti visoko", niti razmišlja o nadolazećem dvoboju s Krasnodarom. Da, dinamovci su počeli prilično ozbiljno shvaćati i HNL.

4. Dinamo ima najbolji napad lige

Nenad Bjelica s Osijekom je napravio sjajnu atmosferu, a njegova momčad pobjeđuje na krilima sjajne obrane. Dapače, Osijek je u dosadašnjih 20 kola primio tek 15 golova, točnije 0,75% po utakmici. Rezultat vrijedan svakog divljenja. No, osječki će se braniči sada sučeliti i najboljem napadu lige, Dinamo je u isti broj kola postigao čak 51 gol. Ili čak 2,5% gola po susretu.

Zoran Mamić ima puno više kvalitetnih napadačkih opcija od Nenada Bjelice, a tandem Petković - Gavranović može "zapapriti" i kvalitetnijim momčadima od Osijeka. Bruno Petković trebao bi se naći iza Gavranovića, u tom slučaju ne bi imao klasičnog flastera, već bi mogao licem prema golu napadati okomito, podvaljivati lopte svojim suigračima. A takav je Petko prilično opasan. A onda gosti još trebaju paziti na Gavranovića, Oršića, Ivanušeca, Majera, Kastratija, pa vjerojatno i Atiemwena koji je u golgeterskoj formi.

5. Svi još pamte poraz u Osijeka

Dinamovi su nogometaši vjerovali kako će u veljači 2021. godine imati puno komforniju situaciju na prvenstvenoj ljestvici. Pratili su "modri" uspjehe Osijeka, vjerovali da će Nenad Bjelica tamo napraviti dobar posao, ali su sami sebi velike probleme složili poslije domaćih poraza od Rijeke i Šibenika. A jedan takav, jako bolan poraz, Dinamo je u prvom dijelu sezone upisao u Gradskom vrtu.

I da, dinamovci su poslije tog dvoboja bili prilično ljutiti. Svojom predstavom, nekim promašajima, nedosuđenim penalom, ali i time što većim dijelom utakmice bili bolji suparnik. I budite sigurni, mnoge igrače Dinama jako peče taj poraz iz Gradskog vrta. I evo im sada prilike za revanš. Prilike u kojoj bi novom pobjedom još podigli atmosferu u svlačionici, dok bi si novim porazom napravili velike probleme prije Rusije.