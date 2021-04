Dinamo je danas najbolja momčad Hrvatske. Zagrepčani imaju najkvalitetnije pojedince, najviše reprezentativaca, a jedini od hrvatskih klubova već godinama na europskoj sceni nižu ozbiljne rezultate. I sada, na dan najveće domaće utakmice sezone, velikog derbija u Gradskom vrtu, u modrim redovima vlada potpuni mir. I vjera u vlastite mogućnosti...

Osijek je ove sezone predvođen Nenadom Bjelicom napravio strašan rezultatski iskorak, prvoligaš s Drave je i dalje u otvorenoj borbi za naslov prvaka. I Osječanima na tome treba iskreno skinuti kapu, njihovi navijači (bez obzira na konačan ishod ove sezone) mogu biti ponosni. I s dosta optimizma gledati prema bliskoj budućnosti, kako na europskoj, tako i domaćoj nogometnoj sceni.

No, Dinamo i u ovaj derbi ulazi sa statusom favorita, iako su "modri" posljednji putu Osijeku "dobili po nosu". I toga su igrači svjesni, Livaković, Ademi, Oršić, Petković i društvo već dugo sanjaju novi izazov u Gradskom vrtu. Ili priliku za revanš, kako god hoćete. A evo je, ona stiže večeras. No, pogledajmo pet razloga zbog kojih će Dinamo večerašnji derbi napustiti s uzdignutih rukama.

1. Veča igračka kvaliteta

Kratko, jasno, ali i najbitnije. Dinamo je danas kvalitetnija momčad od Osijeka, u to nema spora. I samo se rijetki neće složiti s takvom konstatacijom. Dinamo je sklop iskustva (Livaković, Ristovski, Lauritsen, Theophile, Ademi, Jakić, Oršić i Petković) i mladosti (Gvardiol, Majer, Ivanušec), momčad koja je donedavno rušila CSKA Moskvu, Feyenoord, Krasnodar, Tottenham..., pa i Osijek.

Istina, nekoliko igrača Osijeka moglo bi se naći u početnom sastavu Dinama, no pitanje je za koliko "bijelo-plavih" doista ima mjesta u prvih 11 hrvatskog prvaka. Uz sav respekt Osječanima, Livaković je i dalje ispred Ivušića, Ademi od Vukovića ili Oršić od Bohara. Da, Osijek ima vrsne adute poput Silve, Žapera ili Miereza, no bi li se oni odmah našli u startnoj momčadi Dinama? Hmmmm...

2. Iskustvo velikih utakmica

Igrači Dinama se već godinama nose s velikim pritiskom kojeg Osječani ipak ne doživljavaju (još) u tolikoj mjeri. Svaka europska utakmica "modrih" još u kvalifikacijama označena je s "biti ili ne biti", a Dinamo se posljednje tri sezone (baš otkako je na klupu Dinama zasjeo Nenad Bjelica) s tim pritiskom nosi sjajno. I redovito u velikim utakmicama, europskim ili domaćim - pobjeđuje.

Nogometni dvoboji ovakvog uloga donose i veliku motivaciju na obje strane, pa i povišene tenzije s kojima se igrači trebaju znati nositi. Arijan Ademi nedavno je upisao svoj 300. službeni nastup za Dinamo, a kapetana "modrih" dugo nismo vidjeli toliko napaljenog na jednu domaću utakmicu. Jasno, Dinamo je dobio ozbiljnog suparnika u borbi za naslov, a to igrače hrvatskog prvaka još više "pali".

3. Tradicije su tu da se ruše...

Dinamo u posljednja četiri prvenstvena nastupa nije slavio u Osijeku. A to je s obzirom na kvalitetu i vrijednost obje momčadi ipak - previše. Da, Zagrepčani za pobjedu u Gradskom vrtu ne znaju već 899 dana, točnije još od 4. studenoga 2018. godine. Tada je Dinamo slavio 2-0, zabili su Gavranović i Olmo.

Također, Dinamo u posljednje tri gostujuće utakmice protiv Osijeka nije postigao niti jedan jedini gol. A i to je previše, pogotovo ako u momčadi imate nogometaše poput Petkovića, Oršića, Majera, Ivanušeca... Dinamo će danas biti dobar, pravi, još jednom svima dokazati tko je najbolja momčad Hrvatske. I poslije utakmice zadržati čelnu poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

4. Svi ključni igrači su spremni

Damir Krznar prije ove utakmice nema velikih problema s izostancima, u Osijeku na raspolaganju neće imati tek ozlijeđenog Moharramija, te suspendirane Burtona (crveni) i Gavranovića (žuti kartoni). Sve one najvažnije poluge Dinama, igrači koji su se kroz ovo proljeće nosili i nadigravali s Krasnodarom, Tottenhamom i Villarrealom spremni su za Osijek. I da, Bruno Petković je sada u još boljem stanju nego prije par dana.

Istina, Dinamo već tjednima igra svaka tri dana, ali Krznar je prije Osijeka uspio osvježiti svoju momčad. Protiv Istre u nedjelju nisu zaigrali Ristovski, Lauritsen i Ivanušec, Jakić je odigrao tek tri, Ademi samo deset minuta, a Gvardiol jedno poluvrijeme. U punom pogonu nije bio niti Petković (igrao do 65. minute), Krznar je odmorio svoje ključne igrače, pa većina njih jedva čeka Osijek. Dinamo je zadnji put poražen u Gradskom vrtu, ali tada nisu igrali Ristovski, Gvardiol, Majer...

5. Krznar želi dokazati da je on - 'taj'

I za kraj, malo o Damiru Krznaru koji je ni kriv ni dužan u finišu sezone dobio neočkivanu priliku. I sada ne smije pogriješiti. Njegova je situacija sasvim jasna, odvede li Dinamo do naslova prvaka povest će "modre" i u novu sezonu, no ako Zagrepčani ne stignu do titule i on bi se na ljeto mogao naći u velikim problemima.

Damir Krznar je veliki radnik, uživa veliko povjerenje svojih igrača, a cijela ga svlačionica i dalje želi vidjeti u Dinamu. I momčad će danas, budite sigurni, "poginuti" za svog šefa. Trener Dinama magičnim je štapićem izbacio Tottenham, sasvim dobro parirao i Villarrealu, ali njegov će se rad suditi tek prema završnici prvenstva. I tome hoće li Dinamo stići do naslova...