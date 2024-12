Petak je dan odluke za Olma. Mogao bi napustiti Barcelonu, njegov agent je u Manchesteru

Dani Olmo (26) ljetos je živio svoj san. S reprezentacijom Španjolske osvojio je Europsko prvenstvo, a bivši dinamovac ostavio je svoj pečat s tri gola na turniru. Nekoliko tjedana nakon europske krune zaključio je potez karijere i RB Leipzig zamijenio za Barcelonu, koja je izdvojila gotovo 60 milijuna eura kako bi dovela Olma kao jedino zvučno ljetno pojačanje.

Pokretanje videa... 01:03 Romano: Dani Olmo prelazi u Barcelonu! Evo koliko bi Dinamo trebao zaraditi od tog transfera | Video: 24sata Video

I bila je to sjajna odluka katalonskog kluba. Olmo se odužio klubu s pet golova u 11 utakmica, a to je zasjenilo veliki pozadinski problem. Naime, Barcelona je zbog kršenja financijskog fair-playa jedva uspjela registrirati Olma i time se spasiti fijaska. Olma je, međutim, registrirala samo zahvaljujući spletu okolnosti i ozljedama Ronalda Arauja i Andreasa Christensena, što je omogućilo Barceloni da dio njihove plaće pokrije Olmov ugovor.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Tako je La Liga donijela nevjerojatnu odluku i dozvolila Olmovu registraciju samo za prvi dio sezone. Time je Barcelona dobila privremenu dozvolu da koristi bivšeg dinamovca, dok traži rješenje za "dugoročni spas" i Olmovu registraciju. Prošlo je više od četiri mjeseca od Olmova dolaska, ali puno pomaka u Kataloniji jednostavno nema.

Olmovu registraciju Barcelona mora produljiti do 31. prosinca i do tada pronaći sredstva kojima će to pravdati, a pravila La Lige nalažu kako jedan igrač ne može biti dva puta registriran u sezoni. To znači kako se Barcelona ne može "pokrpati" nekom prodajom u siječnju, već prije početka zimskog prijelaznog roka mora pronaći rješenje. A Olmo onda ne bi mogao zaigrati za Barcelonu ni u Ligi prvaka, zato što pravila LP-a nalažu da igrač koji nije kompletno registriran u domaćem prvenstvu ne može nastupiti u Europi. A ne bi mogao igrati ni u Kup natjecanjima za Barcu. Španjolske novine Mundo Deportivo prenijele su kako Olmo ima ugovornu klauzulu prema kojoj Barcelonu može napustiti besplatno ako u siječnju neće biti registriran! Iako je Barcelona dječački klub Danija Olma, situacija je vrlo komplicirana.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Španjolski klub je potražio sreću i preko komercijalnog suda. U žalbi je naveo kako pravila La Lige uskraćuju Olmovo pravo na rad. Presuda se očekuje 27. prosinca i bit će to dan odluke za Barcelonu.

Europski nogometni divovi pažljivo prate rasplet situacije, žele ga dovesti Manchester City i Arsenal, a najbolje od svega, postoji mogućnost da ga dobiju besplatno. Kako pišu engleski mediji, Olmov agent Andy Bara već se nalazi u Manchesteru.

- Hrvat Bara je vlasnik Niagara Sports Company, jedne od najvećih agencija na svijetu. Nekadašnji branič stekao je reputaciju glavnog agenta koji zastupa Olma, španjolskog kapetana Alvara Moratu i druge igrače poput Lovre Majera i prije Marcela Brozovića. "Bara je također igrao ulogu u transferu Joška Gvardiola iz Red Bull Leipziga u Manchester City 2023. godine. Sada je privatnim avionom stigao u Manchester uoči utakmice Cityja i Evertona. Kontaktirali smo ga i rekao nam je da je u Manchesteru na odmoru - piše Daily Mail.

Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Čini se kako Pep Guardiola polako priprema teren za dolazak bivšeg dinamovca, ali u Barceloni su uvjereni da će ipak ostati njihov član.

- Iznijeli smo neke zahtjeve, ali bez zajedljivosti, jer želimo imati pokrivene sve mogućnosti. Pozivamo se na činjenicu da će margina plaće koju nam ostavlja Ter Stegen poslužiti za Danija i Paua - rekao je predsjednik Barce Joan Laporta.

Golman Marc Andre Ter Stegen otpao je zbog ozljede do kraja sezone i klub bi razliku u njegovoj plaći iskoristio za Olmovu registraciju, a ako ni to ne uspiju, opcija je i potpisivanje novog ugovora s Nikeom. No, problem je što je vremena sve manje.