Petar Sučić: Jedva sam čekao kad ću na njihovu utakmicu, a ispalo je da ću igrati protiv njih!

Još je prošle godine igrao za Zrinjski i bio daleko od svjetla pozornice u Hrvatskoj, a onda mu se u nešto više od godinu dana svijet okrenuo naopačke. Prve pripreme s Dinamom, status prvotimca, dvostruka kruna, ulazak u Ligu prvaka, poziv u reprezentaciju, prve minute pa nakon toga i mjesto u prvih 11. Petar Sučić proživljava najljepše dane karijere, a tek mu je 20 godina.

- Najljepši mogući osjećaj na svijetu, stvarno najveća moguća čast za svakog igrača, doslovno za mene ispunjenje sna. Sve ono kako sam zamišljao i sanjao kao mlađi, sve je puno bolje. Ne možeš to zamisliti - rekao je mlađi Sučić za Novu TV.

Pokretanje videa... 00:43 Petar Sučić | Video: 24sata/Dinamo

U Portugalu je zamijenio Luku Modrića u 76. minuti, a protiv Poljske u prvom poluvremenu držao sredinu veznog reda uz Modrića i Matea Kovačića.

- Prvo sam bio malo šokiran jer nisam ni u najmanju ruku to očekivao, ali morao sam doći k sebi jer je već bio trening uoči utakmice. Dijeliti teren s ta dva igrača, uz njih je najlakše igrati. Samo slušaš što ti govore, odigraš njima loptu i to je to - rekao je Sučić.

Prije svega pola godine promijenio je sportsko državljanstvo, nastupao je ranije za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 21 godine, no srce je Bugojanca potom povuklo prema Lijepoj Našoj. A zbog toga je trpio i uvrede.

- Ni u jednom trenutku nisam očekivao da će doći tako brzo poziv ni ništa, nego sam se opredijelio onako kako sam mislio, nakon što sam pričao sa svojom obitelji. Jednostavno, nema veće časti od igranja za Hrvatsku - rekao je Sučić i nastavio o preporodu:

- Dobro bi mi došlo da me netko malo uštipne, zato govorim. Baš je nekako prebrzo, Dinamo, dupla kruna, Liga prvaka i reprezentacija. Sve u razmaku u godinu i nešto. Sve ide prebrzo...

Zagreb: Dinamo nadmo?no pobijedio Slaven 5 - 2 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

A već ovaj tjedan ima priliku i srušiti Hajduk koji u petak gostuje u Maksimiru (20 sati).

- Za tu utakmicu nema posebnog nabrijavanja. Derbi nosi po sebi fajt, bit će borbena utakmica. Igramo pred našom publikom, moramo dati sve od sebe da osvojimo tri boda.

Idoli su mu Xavi, Iniesta i Busquets, a ne proda li se u siječanjskom prijelaznom roku, uskoro će (22. siječnja) u Ligi prvaka na megdan klubu koji simpatizira.

- Navijam za Arsenal odmalena. Baš sam sretan što sam izvukao Arsenal, jedva sam čekao kad ću otići u London. Mislio sam otići na neku utakmicu, ali ispalo je tako da ću igrati protiv Arsenala...

Foto: GNK Dinamo