Peternac još nikada nije vodio seniorsku utakmicu, a u Primeri je i dalje prvi do Davora Šukera

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je samo dva nastupa, a na jednoj utakmici Primere zabio je čak pet golova. U prvu momčad Dinama stigao je s Igorom Jovićevićem, ali je preživio i njegovu smjenu...

<p>Dinamo će protiv Wolfsbergera s klupe voditi - Alen Peternac (48). Zoran Mamić u utorak je saznao kako je pozitivan na koronavirus, isti scenarij u srijedu je zadesio i njegovog prvog pomoćnika Damira Krznara. I tako je, prilika za vođenjem svoje prve samostalne utakmice u karijeri, dobio drugi pomoćnik Zorana Mamića - Alen Peternac.</p><p>Trenerski put 48-godišnjeg stručnjaka nije dug, Alen Peternac je bio trener u omladinskom pogonu Dinama, bio pomoćnik Igoru Jovićeviću, pa je s njim u travnu ove godine 'prebačen' i u prvu momčad. No, za razliku od Jovićevića, Peternac se među seniorima puno dulje zadržao, dapače on i dalje uživa veliko povjerenje svih maksimirskih struktura.</p><p>Igračku karijeru započeo je u Dinamu za koji je skupio 62 nastupa ia zabio 12 golova, dok je puno uspješniji bio na posudbi u Segesti za koju je u sezonama 1993/94. i 1994/95. na prvoligaškoj sceni u 50 utakmica poentirao 26 puta. I onda se zaputio u Španjolsku gdje je briljirao, proživio najbolje dane svoje nogometne karijere.</p><p>Alen Peternac prvo je zaigrao za Valladolid za koji je u 155 nastupa zabio 55 golova, a i dalje je najbolji strijelac u povijesti tog kluba gledajući nastupe u elitnoj Primere. Svojih 'pet minuta slave' doživio je u svibnju 1996. godine kada je u dvoboju protiv Ovieda (8-3) zabio pet golova, četiri puta precizan je bio s bijele točke. </p><p>Zanimlljivo, te sezone je Peternac praktički sam spasio Valladolid od ispadanja, u prvenstvu je postigao 23 gola, bio i četvrti strijelac lige. Uspješniji su bili tek Juan Antonio Pizzi (Tenerife, 31), Predrag Mijatović (Valencia, 28) i legendarni Bebeto, tada član Deportiva La Corune koji je zabio 25 golova. A iza Peternaca ostali su Raul (19), Julio Salinas (18), Jordi Lardin (17), Ljuboslav Penev (16), pa i Davor Šuker koji je za Sevillu precizan bio 16 puta.</p><p>- Trebalo mi je 70-ak minuta za pet golova, to je doista za mene bio poseban dan. Sve što sam puknuo prema golu ušlo je bez problema. Kod sva sam četiri penala "čekao golmana", sve sam lagano zabio. To je utakmica koju odigrate jednom ili eventualno dvaput u karijeri - rekao nam je jednom prilikom Alen Peternac. </p><p>U Španjolskoj je još, s nešto manje uspjeha, nastupao za Zaragozu i Murciju, a za hrvatsku reprezentaciju odigrao je tek dvije utakmice. Debitirao je u domaćem porazu (1-0) od Danske u veljači 1999., a 'kockastu' karijeru zaključio na gostovanju kod Grčke (poraz 3-2) samo mjesec dana kasnije. Alen Peternac i dalje je drugi najbolji hrvatski strijelac u povijesti Primere (iza Davora Šukera), a u četvrtak će po prvi put u karijeri samostalno voditi neku utakmicu na seniorskoj razini. I to kakvu, dvoboj o kojem uvelike ovise Dinamove šanse za plasmanom u novo europsko proljeće.</p>