Svi smo čekali tu Europu, natjecanje u kojem smo prošlo godine napravili jako dobre stvari, nadamo se da ćemo ih ove godine ponoviti. Desetka? Broj kao broj, bio je mnogo bitniji u nekim drugim vremenima, ali ne osvrćem se previše na to. Nadamo se istom ishodu, baziramo pripremu da dobijemo utakmicu, imamo određeno iskustvo igranja u Europi i nadam se da ćemo prekosutra završiti utakmicu u najboljem svijetlu, započeo je napadač Dinama Bruno Petković prije prve utakmice grupne faze Europske lige u kojoj Dinamo dočekuje londonski West Ham.

Poziciju 'devetke' mijenja s pozicijom 'desetke', samo ove sezone još nije na napadačkom nivou kao što je bio prošle. Neki su se pitali kad će Bruno početi zabijati, ali napadač Dinama je pojasnio.

- Mislim da se dobro snalazim na obje pozicije iako statistički podaci ne govore tako i možda više smetaju vama nego meni. Volio bih zabiti više golova, imati bolje brojke, ali stavljam sve svoje mogućnosti na dispoziciju momčadi. Ne igram na gol, ne igram na asist, možda nekad igram na potez, ali igram na pobjedu i uvijek sam tu za momčad, bez obzira na kojoj sam poziciji.

Petković nije bio pozvan za ovaj reprezentativni ciklus pa se postavljalo pitanje kako se to odrazilo na njega i kako će se odraziti na njegove igre. U Šibeniku je odgovorio asistencijom.

- Da nije bilo asistencije u 60. minuti u Šibeniku, vjerojatno bi vi prvi moj nastup ocijenili kao nedovoljno dobar jer su takva očekivanja i da te pompozne najave dovedu do toga. Imao sam ove godine i boljih utakmica od ove, ali ne prođu primijećene u medijima. Bitno mi je da sve svoje karakteristike stavim u funkciju momčadi. Naravno da nitko ne želi bit izostavljen iz ničega, svaki igrač bi htio biti u reprezentaciji, ali da budem iskren to me nije više motiviralo. Da sam bio pozvan u reprezentaciju, znači li to da bih bio manje motiviran? Tu sam da iz utakmice u utakmicu radim na sebe, poboljšam se i da budem bolji igrač. Motiv mi je bio visok i prije, bit će i sad i svakim danom se nastojim motivirati za neke nove stvari - rekao je Bruno pa se osvrnuo na to je li znao da neće biti pozvan među 'vatrene':

- Nismo imali neku komunikaciju. Oke, malo sam bio iznenađen, ali kao što vidite, reprezentacija je napravila pozitivan ciklus. Sedam bodova iz tri utakmice je jako dobra stvar, ako izbornik misli da je tako bolje to je njegova odluka. Ja ću sigurno biti tu i bit ću na dispoziciji - zaključio je Bruno Petković.