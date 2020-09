Petko, pazi se, danas dere Čarli!

Nismo se nikad čuli, ali ću mu prići prije utakmice te ga zamoliti da se fotografiramo i pitati da mijenjamo dresove jer nije mala stvar imati dres takvog protivnika, kaže nam stoper Ferdinandovca

<p>Jesam li proučavao<strong> Brunu Petkovića</strong>? Na to ću odgovoriti kao <strong>Mike Tyson</strong>. Prije meča imaš stotinu rješenja i varijanti, ali nakon prvog udarca koji dobiješ, sve to pada u vodu, smije se <strong>Robert Kožar</strong> (24), branič četvrtoligaša <strong>Ferdinandovca</strong>.</p><p>Pred tim je mladićem najzahtjevnija zadaća u karijeri. U <strong>Hrvatskom nogometnom kupu</strong> u subotu od 15 sati čeka ga borba s napadačima zagrebačkog Dinama. Ferdinandovac je selo nedaleko od Đurđevca, a ima malo više od 2000 stanovnika. Cijelo mjesto jedva čeka dolazak hrvatskog prvaka. Jasno, očekuje se “rat” na terenu, ali počelo je i prepucavanje na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ferdinandovac uoči Dinama</strong></p><p>Glavni protagonisti na mrežama su reprezentativni napadač gostiju Petković i spomenuti Kožar, poznatiji pod nadimkom <strong>Čarli</strong>.</p><p>Šalili su se iz Ferdinandovca fotomontažom, da pored Čarlija za Petkovića neće biti prolaska, a Petković je prihvatio šalu pa je poručio da će se probati spremiti barem na 30 post. Tako je malo bocnuo i izbornika<strong> Zlatka Dalića</strong>, koji je nedavno poručio da je napadač Dinama na 20 posto kapaciteta, a trener Dinama Zoran Mamić prisnažio je riječima da Petković nije dovoljno fokusiran na nogomet.</p><h2>'Petković je zafrkant'</h2><p>- To što Bruno priča da će doći spreman 20-30 posto je pila naopako, znam da takvi igrači i bez jedne noge daju sve od sebe. Možeš nekog protivnika studirati mjesecima, ali ako ti progura loptu kroz noge, onda sve teorije padaju u vodu i postaju smiješne - kaže Čarli iskreno pa dodaje:</p><p>- Doista su se društvene mreže usijale od najave susreta, ali u veselom tonu, kako bi utakmici dale posebnu draž. Petkovića smo odabrali jer nam se činio kao tip dobrih živaca, sklon zafrkanciji. Sretni smo što nam dolazi veliki Dinamo, koji je apsolutni favorit.</p><p>I dok Petković ustaje, recimo, u 8, pa u 10 ima prvi trening, Čarli svaki dan odlazi na posao, gdje radi do 15 sati na izradi parketa. Tad se Petković odmara kod kuće i sprema se za večernji trening. Vode drukčiji život, ali veže ih neopisiva ljubav prema nogometu.Ako ste se pitali, ne, nadimak nije dobio po Vedranu Ćorluki nego po detalju iz karijere njegova oca, koji je bio nogometaš u nižim ligama.</p><p>- Nakon utakmice, prilikom tuširanja, tata je od suigrača zatražio šampon, a ovaj mu je dobacio deterdžent za pranje posuđa. On nije gledao nego je istisnuo to na glavu i onda su mu suigrači zapjevali ‘Danas pere Čarli’, u duhu reklame za još tad poznati deterdžent. Tako i meni znadu kazati kad smo pod tušem i kad odigram dobru tekmu - veli mladi branič.</p><p>Jasno, Ferdinandovac će dati sve od sebe, ali na grubosti ne pomišljaju.</p><p>- Nije mi ni na kraj pameti, kao ni mojim suigračima, da nekoga <strong>ozlijedimo</strong>. Uostalom, tako igramo i našoj ligi. Nisu me u spomenutu fotomontažu stavili zbog ‘mesarskog’ stila nego zbog borbenosti i velike brzine. Vidjet ću kako će to izgledati protiv reprezentativnih igrača - kazao je kroz smijeh.</p><h2>'Brunu ću pitati za dres'</h2><p>Znači, ne vodite se onom da lopta može proći, ali igrač ne?</p><p>- Igram čvrsto, ali pazim da ne učinim protivniku ono što ne bih želio da meni netko učini.</p><p>Kožar jedva čeka upoznati Petkovića.</p><p>- Nismo se nikad čuli, ali ću mu prići prije utakmice te ga zamoliti da se <strong>fotografiramo </strong>i nakon susreta ću ga pitati da mijenjamo <strong>dresove</strong>, jer nije mala stvar imati dres takvog protivnika. Navijam li za Dinamo? Ma ne, ne navijam niti za jedan klub posebno, samo za reprezentaciju - otkrio je.</p><p>I sami su priznali, “modri” su veliki favoriti, ali nadaju se dečki iz Ferdinandovca da će se nakon utakmice oriti pjesma iz njihove svlačionice.</p><p>- Nikad se unaprijed ne predajemo i volio bih da mi suigrači u svlačionici dobace deterdžent Čarli i zapjevaju ‘Danas pere Čarli’. To bi značilo da smo iskoristili onaj promil šanse koji nam daje nogomet, zbog čega je najpopularnija igra na svijetu, jer favoriti, pa i oni gotovo stopostotni, moraju dati sve kako bi i na terenu to opravdali - kaže dečko iz Novog Virja.</p><p>Malo stariji navijači “modrih” sjetit će se da je Dinamo prije 15 godina na Zelenjaku ispao od Naftaša iz Ivanića 3-2. Igrači ivanićgradskoga kluba bili su potpuni autsajderi, igrali su protiv Eduarda, Marića, Ćorluke, Modrića, Etta... Čak i Zorana Mamića, koji je danas na klupi Dinama, pa će valjda znati kako momčad psihološki pripremiti za utakmicu s Ferdinandovcem.</p><p>I Naftaš je tad bio četvrtoligaš, kao i Ferdinandovac. To domaćinima daje nadu da će ipak nakon sučeva zvižduka pjevati “Danas pere Čarli”. Jedno je sigurno, feštat će se do dugo u noć.</p>