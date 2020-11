Petko se iskupio za nedolazak: Poslao dres svom čuvaru Čarliju

Prije nepuna dva mjeseca Dinamo je igrao kup utakmicu protiv NK Ferdinandovca, a da takav spektakl bude popraćen i odgovarajućom medijskom pažnjom pobrinuli su se igrači podravskog kluba

<p>Prije gotovo dva mjeseca igrala se utakmica Hrvatskog kupa u Ferdinandovcu gdje je gostovao zagrebački Dinamo. Utakmica je bila spektakularna, a posebno će se ostati u sjećanju zezancija koja je prethodila utakmici. Ova divna sportska priča dobila je i završni epilog - <strong>Bruno Petković </strong>poslao je svoj dres stupu obrane Ferdinandovca Robertu Kožaru ili jednostavnije "<strong>Čarliju</strong>".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čarli iz NK Ferdinandovca</strong></p><p>Podsjetimo, nogometaši Ferdinandovca na svojoj su stranici ‘prozvali’ Brunu Petkovića, on je odgovorio preko društvene mreže i tako je ovaj susret dobio medijsku pozornost kakvu i zaslužuje. Petković na veliku žalost mnogih navijača nije stigao u Ferdinandovac tako da 'sukoba' Čarlija i Petkovića nije bilo. Ipak, Bruno Petković i Dinamo napravili su lijepu gestu i poslali su Čarliju dres koji mu je uručen prije par dana.</p><p>- Hvala Bruni na dresu, makar bi mi bilo draže da je došao u Ferdinandovac da vidim kak’ je igrati protiv njega. Želim mu puno sreće u karijeri - rekao je Robert Kožar Čarli kojeg dečki u svlačionici zezaju da je sad potpisao za Dinamo.</p><p>Podsjetimo, uoči povijesne kup utakmice osvanula je montaža smiješnog karaktera na kojoj je branič Ferdinandovca <strong>Robert Kožar Čarli</strong> i kako pored njega sjedi i jauče reprezentativni i Dinamov napadač <strong>Bruno Petković</strong> (26).</p><p>Petković je u šali to komentirao na Instagramu: "Momci, probat ću se dić bar do 30% da me ne strpa Čarli u džep".</p><p>A na Petkovićev odgovor kasnije su u podravskom klubu složili novu montažu. Bruni Petkoviću ispunila se želja, sad je na 30 posto! Na fotografiji možete vidjeti Čarlija kako drži letak trgovine Gavranović uz glavu suigrača <strong>Marija Gavranovića</strong>, a na letku je na akciji Bruno Petković koji je na akciji.</p><p> </p><p>Dinamo se bez problema obračunao s hrvatskim četvrtoligašem 7-1, a Čarli je nakon utakmice otkrio u kojem su segmentu sigurno bolji od aktualnog hrvatskog prvaka:</p><p>- Imamo zabavu sad, tu smo ipak jači od Dinama malo. Moramo zaboraviti na ovu utakmicu jer u srijedu imamo finale Kupa koje se zbog korona virusa odgodilo te se nadamo da ćemo to osvojiti. Klub protiv kojeg igramo je u istom rangu kao i mi, tako da se trebamo potruditi - zaključio je.</p>