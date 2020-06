Petković briljirao, Theophile je bio užasan, a Jovićević ide po naslov u 'svoju' Veliku Goricu...

Utakmica Dinama i Slaven Belupa bila je odlična. Prva službena nakon točno sto dana u Maksimiru. Vodio je Dinamo 2-0, Belupo se vratio, a onda je za pobjedu "modrih" zabio Bruno Petković u 90. minuti

<p>Bila je to emotivna večer za <strong>Igora Jovićevića</strong>. Njegova prva službena trenerska utakmica u Maksimiru, vratila se i publika, bila su 1682 gledatelja, a prije utakmice bila je minuta šutnje za pokojnog Igorova oca Čedu, koji je preminuo prije dva mjeseca.</p><p>Majka Sanja najavila je da će na tribine čim to bude moguće i da će u svakoj utakmici sa zapada bodriti svojeg sina. <strong>Dinamo</strong> sedam kola prije HNL-a ima 19 bodova više od drugoplasirane Rijeke, do kraja prvenstva ostalo je sedam kola. To znači da Zagrepčani u subotu i matematički mogu potvrditi naslov prvaka. Treba im pobjeda, gostuju kod Gorice. Igor Jovićević je dio svojeg života proveo baš u <strong>Velikoj Gorici.</strong> Sad će u gradu u kojemu je živio moći osigurati svoji prvi trenerski trofej. Naravno, da je ključni dio posla trenerski odradio Nenad Bjelica, ali će se naslov pisati Jovićeviću. </p><p>Kevin Theophile-Catherine je do prije dva tjedna trenirao s drugom momčadi, u međuvremenu je ipak potpisao novi ugovor, a protiv Slaven Belupa počeo je utakmicu. Bio je dosta nesiguran, a u završnici prvog poluvremena zabio je i autogol. Na početku drugog poluvremena Lima mu je pobjegao i zabio. Francuz je očito daleko od prave forme, krivac je za oba gola koja su "modri" primili. Bio je to povratak iz noćne more za Francuza.</p><p>Utakmica je bila sjajna. Prva službena u Maksimiru nakon točno sto dana. <strong>Bruno Petković</strong> i<strong> Damian Kadzior</strong> briljirali su u prvome poluvremenu. Poljak je zabio prvi, a Ivanušec drugi gol baš nakon Kadziorova udarca. Petković nije zabio u prvome poluvremenu, ali je zato maestralno asistirao za prvi gol. Činilo se da će Dinamo rutinski do tri boda, a onda je Belupo u četiri minute izjednačio na 2-2 i Dinamo se ponovno morao mučiti za pobjedu.</p><p>Desetak minuta prije kraja utakmice sa zapada se čuo i poneki zvižduk. Mučio se Dinamo, a onda se ukazao Bruno Petković i zabio glavom nakon kornera za pobjedu 3-2 u 90. minuti. Sjajan gol Petkovića, igrača utakmice. Doista je bio maestralan. </p><p>Igor Jovićević je na kraju ipak pobjednički napustio travnjak, ali ono što ga može brinuti je i nakon Lokomotive ponovno loše drugo poluvrijeme. Pred njim je puno posla do početka pretkola u Ligi prvaka. </p>