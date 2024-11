Petković debitirao na klupi Zagreba: 'Primili smo 22 gola, a dogovor je bio ne više od 20'

Velimir Petković debitirao je pobjedom na klupi Zagreba. Zagrebaši su u zagrijavanju za Magdeburg u domaćoj ligi i na domaćem terenu očekivano pobijedili Poreč 32-22 (16-9) uz nekoliko detalja za istaknuti u Petkovom debiju, uoči kojeg je kompletnu momčad imao tek u ponedjeljak i utorak.

Najvažniji je svakako da se Timur Dibirov vratio nakon ozljede s 8/8. Sredinu obrane je od početka uz Srnu držao Walczak, kojemu je i u napadu dobrodošlo samopouzdanje (4/4). U obrani smo vidjeli i Kosa, Mandića na golu s 10 obrana u prvom poluvremenu. U sastavu, osim svježe ozlijeđenog Pavlovića, koji će pauzirati mjesec dana, nije bilo tek Glavaša zbog lakše ozljede, pa je Molc odradio posao (4/5) na desnom krilu. A ukupnim poslom trener Petković nije potpuno sretan.

Zagreb: RK Zagreb - RK Poreč, Paket24 Premijer liga, Liga A, 10. kolo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Svi su očekivali uvjerljivu pobjedu, ja također. Međutim, bio je dogovor da ne primimo više od 20 golova, a primili smo 22 tako da ima dijelova s kojima i nisam zadovoljan. Dio dogovora dečki nisu ispunili i to je ono malo što me čini nezadovoljnim, ali u redu, prva je utakmica i vjerujem da će to biti u budućnosti bolje. Ja sam večeras tražio da igramo brzo i da trčimo puno i pod cijenu da pravimo greške, jer ako ovdje ne pravimo greške, nećemo ih sigurno ispraviti do onih najvažnijih utakmica.

Zagreb sutra odlazi na mini pripreme u Maribor, vraća se u ponedjeljak, a u srijedu u Arenu dolazi Magdeburg. Treba zasukati rukave, nema druge.