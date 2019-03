Petković from Metković: Tata je bio u pravu, Bruno je zabio!

- Mogao bi moj Bruno zabiti i Benfici - rekao je za 24sata Jakov Petković, manje poznat kao bivši nogometaš Neretve i Osijeka, sve poznatiji kao otac sjajnog Dinamova napadača, otkrića sezone.

Da, Bruno Petković srušio je i Benficu, nije majstorski izveo penal, ali lopta je ušla za 1-0.

No, Petković se vraćao, zatvarao, suigrači su ga hvalili kao prvu liniju obrane, borio se s Portugalcima, te nekoliko puta maestralno vješto podvalio loptu suigračima, među ostalim i Gojaku za zicer.

- Nisam se uplašio, bio sam samouvjeren prije nego što sam izveo penal - pričao je Petković nakon pobjede Dinama nad Benficom 1-0 i dodao kako je ovo bila atipična Dinamova utakmica, zbog dugih lopti i visokog presinga kojim igra Benfica.

Zato je Petković često loptu uzimao i akcije gradio na 30-ak metara od svoga gola, a statistika otkriva da ni u jednoj utakmici Europske lige nije imao toliko duela i toliko zračnih duela.

Kao ni toliko dodavanja, baš zato što su nerijetko napadi počinjali od njega. U sinoćnjoj pobjedi imao je uvjerljivo najviše duela na utakmici (32), idući je Gabriel s 21, pa Joao Felix sa 16, a Bruno je imao i uvjerljivo najviše dobivenih. Isto vrijedi i za zračne duele - nitko ni blizu Bruni.

Bruno Petković vs Benfica

Udarci 1 Udarci u okvir 1 Stvorene šanse 1 Dodavanja 39 Točnost dodavanja 53,85 % Driblinzi (pokušaji) 1 (1) Dodiri s loptom 60 Dueli (dobiveni) 32 (16) Osvojene lopte 6 Zračni dueli (dobiveni) 19 (10) Startovi (uspješni) 1 (1) Prekršaji 2 Pretrpljeni prekršaji 4

I premda to nije bila utakmica u kojoj je mogao eksperimentirati škaricama, čak i protiv suparnika kao što je Benfica Bruno pronađe trenutak da digne publiku na noge. Dribling, peta, kroz noge... što god.

- Već kao dijete je radio svakakve stvari, pete, lažnjake, škarice. Na tom prvom treningu odskakao je od svih, i to toliko da je ubrzo po njega došao - Hajduk! Ali nisu se uspjeli dogovoriti, rekao je Marin Jelčić, tajnik ONK Metković.

Nogomet u rodnome Metkoviću Bruno Petković počeo je igrati u prvom razredu osnovne škole.

- Na prvi trening je došao s ocem Jakovom, koji je također bio napadač, igrao je za Osijek u jugoslavenskoj ligi. Bruno je bio vrlo sitan, najmanji od svih. Sad kad sam ga vidio protiv Plzena, nisam mogao vjerovati kako je izrastao. Ali to je genetika, i otac mu je bio visok - kaže Mate Borovac, Petkovićev prvi trener.

Što zbog Brunine želje, što zbog očeva ugleda, Petkovića su odmah stavili u napad.

- Kao klinac dao je puno spektakularnih golova, zvali smo ga ‘kralj peterca’. Kad bi došao u šansu, to je bio gol. I uvijek je težio da bude što atraktivniji gol - kaže Jelčić.

Petković je bolji od Mandžukića

Bruno je tad otišao u Dinamo, no tu su počeli problemi. Nikako se nije mogao aklimatizirati i ostati dulje u jednoj sredini.

- Dosta se pogubio u karijeri, bilo je mnogo lutanja, Dragovoljac, Lokomotiva, pa Italija... To je zbog oca, koji je bio vrlo nestrpljiv. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, no Brunin je tu radio pogrešku i Bruno je imao velikih problema, često je mijenjao klubove. Bogu hvala, sad je konačno isplivala njegova kvaliteta - kaže Jelčić.

A promijenio je “milijun” klubova, samo u Italiji igrao je za Cataniju, Varese, Reggianu, Virtus, Trapani, Veronu i Bolognu. Za Trapani ga veže i anegdota iz 2015. Mandžukić je potpisao za Juventus, Petković za Trapani. I dok je cijela Italija slavila Mandžukića, navijači Trapanija napravili su transparent “Kakav Mandžukić, imamo Petkovića”.

Kasnije su napravili nekoliko verzija sličnog transparenta, a kad su ih mediji pitali razlog, odgovorili su:

- Bruno je za Trapani zabio 10 golova, Mandžukić niti jedan.

Bruno Petković rasturao je matematiku i fiziku

Živio je blizu igrališta Metkovića, odmah pored je i Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, koju je pohađao.

- Imao je sve petice, a matematiku i fiziku je rasturao. Iz matematike je bio toliko dobar da je išao na natjecanja, nema zadatka koji nije znao riješiti. Tu se vidjelo koliko je inteligentan. A kad ste tako inteligentni, nema straha da nećete uspjeti - kaže Jozo Bebić, voditelj nogometne škole u Metkoviću, kod kojeg je Bruno napravio prve korake.

Danas je Bruno jedan od najboljih napadača HNL-a, financijski stabilan, a u Zagrebu je pronašao i djevojku.

- Čuo sam da je kupio kuću u Zagrebu, konačno je njegov talent isplivao - kaže Bebić.

Od sitnog dječaka, najmanjeg u razredu i klubu, do gorostasa koji radi čuda. To je, kažu prijatelji, “Petković from Metković”.