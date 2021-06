Euro je pred vratima. Sutra će Italija i Turska od 21 sat otvoriti 16. izdanje nogometnog Europskog prvenstva, no za nas ono 'stvarno' započinje u nedjelju (13. lipnja) utakmicom 'vatrenih' protiv Engleske.

Hrvatski nogometaši iz dana u dan izlaze u Rovinju pred kamere, a danas je došao red na Brunu Petkovića i Josipa Brekala.

Potonji je nešto duže u reprezentaciji od dinamovca, ali će svoju šansu, prema svemu sudeći, čekati s klupe. Dalić je, s druge strane, vidio i zamišljao Petkovića u vrhu napada, no na to bi mjesto mogao i Ante Rebić, a on bi u tom slučaju preselio na klupu.

Koliko si spreman?

- Iskreno, spreman sam bez obzira na komentare nekih stručnjaka. Analizirajući utakmicu s Belgijom, izbornik mi je ukazao na mnoge dobre stvari koje sam napravio. Naravno, bilo je i grešaka. Nisam u najboljoj golgeterskoj formi, ali mislim da mogu odlično odigrati Euro.

Dobio si dijete. Što se promijenilo?

- Promijenile su se neke perspektive i teme za razgovore. Dijelimo savjete jedni drugima. Mnogi su otvorili novo poglavlje u životu. Smireno i koncentrirano možemo dočekati utakmice - rekao je Bruno Petković.

Engleski nogometaši?

- Svjesni smo rostera koji Engleska ima. To su igrači koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, a takve su im i zamjene. Ne fokusiramo se na pojedince, nego na cijelu momčad.

Očekuješ li podcjenjivanje kao u Rusiji?

- U Rusiji je bilo podcjenjivanja više u medijima, nego među igračima. Oni znaju da su odlična reprezentacija, ali svjesni su snage Hrvatske. Ne znam kako će oni igrati, ali očekujem dobru utakmicu.

Naslijedio si Mandžukića...

- Osjećam određenu odgovornost, ne želim to pretvoriti u pritisak jer od tog nema ništa pozitivno. Izbornik Dalić je taj koji odlučuje tko je prvi na terenu tako da se ne želim sam postavljati.

Masnica na oku?

- Prvi put u životu da sam je dobio od udarca lopte. Nevjerojatno. Još mi se to nije dogodilo.

Suradnja s Kramarićem?

- Krama je odličan igrač, možda u zadnje vrijeme nismo proveli puno zajedno na terenu. Kad pogledate njegove statistike i brojke radi se o fantastičnom igraču.

Harry Kane? Utakmica protiv Tottenhama?

- Naravno da se sjetim uzvrata protiv Tottenhama. To je jedan od najljepših trenutaka moje karijere u Dinamu - zaključio je Bruno Petković.