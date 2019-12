Petković: Neki su govorili da je dolazak u Dinamo korak nazad

Bruno Petković (25) proglašen je najboljim igračem godine u izboru 'Kapetani biraju' t-portala. Najbolji igrač Dinama osvojio je prvo mjesto u izboru svih deset kapetana hrvatskih prvoligaša, tako prestižnu nagradu osvojio ispred Danija Olma i Mije Caktaša. Bruno Petković je od maksimalnih 100, dobio čak 76 bodova...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo tako treću godinu u nizu ima najboljeg igrača godine, prije reprezentativnog napadača ovom su se titulom okitili El Arbi Hilal Soudani (2017.) i Dani Olmo (2018.).

- Dolazak u Dinamo bila je jedna od prekretnica u mojem životu, po nekima čak i korak natrag, ali moj je menadžer inzistirao na toj ideji. Shvatio sam kako moram nešto promijeniti, znao sam da u Italiji više ne ide - kaže Bruno Petković, pa dodaje:

- Uvijek mi je bio cilj igrati za reprezentaciju, možda nisam vjerovao da će to tako brzo doći, ali sam oduvijek bio samouvjeren. Vjerovao sam da imam kapacitete za takve stvari, a uz puno rada i sportske sreće to mi se i poklopilo. Rekao bih, bilo je puno nepravdi tijekom moje karijere, sada mi se to vratilo na najbolji način.

Čak se pričalo i o vašem odlasku u Barcelonu...

- Ma želja svakog igrača je završiti jednog dana u top klubovima, ali ja doista o Barceloni nemam nikakve informacije. Sretan sam u Dinamu, lijepo mi je ovdje, tu su mi obitelj i prijatelji, pa i nemam nekog razloga za odlazak. No, ako dođu ponude top klubova, vidjet ćemo.

Sljedećeg ljeta na rasporedu je Europsko prvenstvo...

- Na Euru nema laganih skupina, svjesni smo kako je Engleska odlična momčad. Gledao sam prošle utakmice Hrvatske i Engleske na televiziji, mi smo druga reprezentacija svijeta i vjerujem da nitko protiv nas nije veliki favorit. Nikada nisam bio neki prognozer, znamo da imamo kvalitetu, ali si ne postavljamo nikakve imperative. Ne razmišljamo o ponavljanju Rusije, ali smo dobro svjesni svoje snage.

A za koga biste vi glasali da ste kapetan Dinama?

- Haha, reći ću vam kada postanem kapetan, za sada mi je ovo preteško pitanje. Ma ima puno kandidata koje bi uzeo u razmatranje, ali ne znam za kome bi sada dao svoj glas. U svakom slučaju, lijep je osjećaj kada drugi igrači prepoznaju vaš rad - završio je Petković.

Svi osvajači nagrade "kapetani biraju":

2003. - Niko Kranjčar (Dinamo)

2004. - Tomislav Erceg (Rijeka)

2005. - Eduardo da Silva (Dinamo)

2006. - Eduardo da Silva (Dinamo)

2007. - Luka Modrić (Dinamo)

2008. - Mario Mandžukić (Dinamo)

2009. - Ermin Zec (Šibenik)

2010. - Sammir (Dinamo)

2011. - Ivan Santini (Zadar)

2012. - Sammir (Dinamo)

2013. - Leon Benko (Rijeka)

2014. - Andrej Kramarić (Rijeka)

2015. - Marin Tomasov (Rijeka)

2016. - Franko Andrijašević (Rijeka)

2017. - El Arbi Hilal Soudani (Dinamo)

2018. - Dani Olmo (Dinamo)

2019. - Bruno Petković (Dinamo)