Petković: Pa igramo sa sedam igrača, trojica više ne mogu ni disati! Lako nas je pročitati...

Velimir Petković izgubio je prvu utakmicu u Ligi prvaka. Najavio je da nije realno da će uspjeti i protiv Magdeburga i protiv Nantesa i, na žalost, nije bilo realno za oslabljeni Zagreb u zadnjoj utakmici u Areni ove godine (22-25).

- Razočaran sam rezultatom. Kad smo analizirali utakmicu u Nantesu, gdje je do 50. minute utakmice bila otvorena, gledali smo greške koje smo radili i koje smo mogli otkloniti. I jesmo, ali opet nam je tako malo nedostajalo. Nantes je vrhunska ekipa, ne smijemo biti toliko razočarani. Ne smijem biti ljut na njih, borili su se koliko mogli, ali ovo je ekipa od sedam igrača trenutno! U 10 dana odigrali su četiri utakmice. Na mlade igrače u ovakvoj utakmici ne mogu računati. A kad vidim Kavčiča, Beljavskog, Klaricu, oni ne mogu stajati, disati! Gosti su odigrali pametno, udaljili su naše bekove, zato je bilo toliko prostora na crti za Walczaka. U nastavku smo promašivali zicere, a kad ih promašiš, teško je očekivati bolji rezultat protiv takve ekipe. Momci se moji bore, ali to je premalo za momčadi poput Nantesa.

Protiv Magdeburga su bila dovoljna 22 gola, danas ne...

- Da smo imali bolji napad, ne bi oni danas zabili 25. Imali smo protiv Magdeburga sreću da je Manda branio vrhunski pa su 22 gola bila dovoljna. Mi smo u prvih 10 minuta igrali sjajnu obranu, ali nismo mogli zabiti gol. Lako nas je pročitati s ova tri beka. Možda je moja greška što nisam ranije zaigrao 7 na 6. Ne volim to i rijetko igram, ali danas smo zabili u oba napada.

Miloš Kos u prošloj utakmici 2/10, danas 1/7.

- Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspio probuditi i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. Znate što u rukometu znači lijevi bek, a mi imamo nulu s te pozicije. No, zadnji sam koji ću kritizirati, najteže je ući u glavu igraču. Radujem se što se bliži kraj polusezone, možda ćemo ga vratiti kroz hrvatsko prvenstvo, ali meni treba trening jer znam da treningom mogu vratiti svakog igrača.

U Barceloni ima malo nade?

- Možete misliti kako će nas dočekati nakon poraza u Magdeburgu. Ali zato možemo biti još ponosniji na pobjedu protiv Magdeburga. Čekam Faljića, Srnu, Pavlovića, to su tri igrača iz prve postave. A, evo, Nantes igra s reprezentativcima Francuske...

Ivan Pešić krenuo je sporije od Mandića, pa završio s 11 obrana, koje su odlučile u drugom dijelu.

- Znali smo da ako nađemo rješenje za obranu Zagreba, da imamo šansu. To smo i učinili. Zagreb je pomogao s nekoliko izgubljenih lopti, ali mi smo bili bolja ekipa.