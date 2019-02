Petković poput Silvija Marića: Večer koju plavi zaboravit neće

Kakva večer u Maksimiru! Noć koju će brojni navijači Dinama zauvijek pamtiti. Dinamo je u čudesnoj utakmici uspio nadoknaditi rezultatski minus iz Plzena, pa se pogocima Oršića i Dilavera plasirati u osminu finala Europske lige. I tako ostvariti jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog klupskog nogomreta.

Već od ranih popodnevnih sati Maksimir je zračio optimizmom. Modri su se navijači slijevali sa svih strana Lijepe naše, brojni su u Zagreb potegnuli i iz inozemstva. I vjerujte, baš nitko nije požalio. Novaca, truda, ni vremena. Dinamo se predstavio u sjajnom izdanju, Nenad Bjelica na travnjak je poslao 11 lavova. Igrači, klupa i navijači, svi su disali kao jedan. Pobjednički!

Junak večeri bio je nevjerojatni Bruno Petković. Tragičar prvog dvoboja postao je 'novi' Silvio Marić kojem se nešto slično dogodilo protiv beogradskog Partizana. Legendarni Mara zbog brojnih je promašaja bio tragičar beogradske utakmice 1997. godine, a onda ih 'razbio' u maksimirskom uzvratu. Sve kao i Petković u dvoboju s Česima.

Dugo u Maksimiru nismo gledali toliko dominantnog igrača na jednoj utakmici, Bruno Petković je pred očima Zlatka Dalića bio alfa i omega europskog Dinama. Svojim driblinzima, lucidnim potezima i petama potpuno izluđivao suparničke igrače. Ovoga puta Petković je dobio svaki skok, zagradio svaku loptu, asistirao (Oršiću), izborio prekršaj uoči pogotka Dilavera, pa i riješio pitanje konačnog pobjednika cijele priče.

No, veliki plus za svoju su predstavu zaradili svi nogometaši hrvatskog prvaka. Bjeličini ratnici Arijan Ademi i Ivan Šunjić, španjolska mašina Dani Olmo, bombarder Izet Hajrović, sve do omalenog Iranca Moharramija. Baš svatko je odradio svoje, svatko zaradio dvostruku premiju.

Da, Dinamo je danas moderna europska momčad. I ako bude malo sreće u sutrašnjem ždrijebu, ovo europskoj priči plavih ne mora biti kraj. Ni blizu, nogometaši Dinama zaslužili su više, još više. A kako sada izgledaju plavi, u Maksimiru će se gledati još europskih utakmica. Zašto ne, ova momčad to doista zaslužuje...