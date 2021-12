Prva pa derbi, sigurno veliki izazov za mene kao trenera, ali za igrače i klub. Zadovoljan sam kako su dečki reagirali, kvalitetno smo trenirali, napravili dobru pripremu i puni pozitivne energije iščekujemo sutrašnju utakmicu, započeo je prije debija na klupi Dinama bivši trener Hajduka Željko Kopić.

Nakon ispadanja u četvrtfinalu Kupa od Rijeke (2-1), Damir Krznar dao je otkaz na mjesto trenera Dinama, a stigao je upravo Kopić koji će prvu utakmicu odraditi upravo protiv bivšeg kluba.

- Stanje u ekipi je jako dobro, svi su trenirali, a imamo jednu ili dvije nedoumice do utakmice. Svi koji istrče, ako prvih 11 tako i oni na klupi, bit će maksimalno motivirani i htjeti igrati nogomet kako bi došli do sva tri boda. Bitno mi je da svi koji istrče daju maksimum i što se tiče energije i što se tiče koncentracije pa da budemo na najvišem mogućem nivou- govori Kopić koji se osvrnuo na derbi:

- Najbitnije je da je momčad svjesna situacije u kojoj se nalazimo, moramo zajednički naći put prema kvalitetnijim igrama, prema realizaciji prilika u kojima se nalazimo te se rezultatski dići na razinu gdje moramo biti. Cilj Dinama je uvijek pobjeda, tako pripremamo utakmicu, a svaka ima svoje specifičnosti. Na nama je da se što kvalitetnije pripremimo i da napravimo sve što je u našoj moći za pobjedu.

Kao bivši trener 'bilih' zna kakvo je tamo stanje, ali zna i kako igra Hajduk pod Valdasom Dambrauskasom.

- Poštujem Hajduk kao instituciju, pod novim trenerom igraju dobro i dižu se. Sigurno da će doći ovdje kvalitetni, motivirani i s četiri pobjede u nizu. Na nama je da odigramo pravu utakmicu i da na svom terenu na kojem vjerujemo da će biti velik broj igrača, napravimo sve da dobijemo utakmicu - rekao je Kopić.

Dan prije susreta Bad Blue Boysi su se okupili na treningu 'modrih' i podržali ih prije velikog derbija.

- Sigurno da je to lijepa gesta naših navijača, doći i dati podršku igračima. To je dodatni motiv i vjerujemo da sutra podrška neće nedostajati te da će to biti vjetar u leđa svim našim igračima - zaključio je trener Kopić.

A mnogo se očekuje od Brune Petkovića koji je prokomentirao novog trenera.

- Dosadašnja karijera pokazuje da je sposoban trener, iza sebe ima određeno iskustvo. Kroz priču i neke nove zahtjeve sigurno da može donijeti dosta dobroga - započeo je Petković.

Derbi protiv Hajduka uvijek je posebna utakmica, a pogotovo prvi u sezoni.

- Mi smo Dinamo. Bez obzira na formu i bilo što što će sigurno doći više do izražaja u medijima nego u svlačionici, mi smo Dinamo i u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Posebna draž je derbi, a tu moramo pokazati da smo još uvijek najbolja momčad u Hrvatskoj - rekao je Petković pa nastavio:

- Kako voli naglasiti naš kapetan, derbiji se ne igraju, oni se pobjeđuju. Najbitnija stvar su tri boda jer dolazimo iz rezultatske krize u posljednjim utakmicama, to bi nam sigurno bio vjetar u leđa.

Spominje se duel Marka Livaje i njega kao dvije 'desetke', ali Bruno spušta loptu na zemlju.

- Individualne stvari ostavljao sam sa strane, nema potrebe pumpati rivalitet između dva igrača jer je rivalitet već sam po sebi dovoljan. Derbi između juga i sjevera je nešto što će privući, nadam se, pun stadion - zaključio je.