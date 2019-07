Petković u vezi, 'modri' dobili! Bjelica: Jako sam zadovoljan

Dinamo je jako brzo isprao gorak okus poraza od Cracovije. Nogometaši Nenada Bjelice s pol' muke nadigrali su drugoligaša Austriju iz Klagenfurta s 2-0 i stigli do prve pobjede na pripremama u Sloveniji.

Nenad Bjelica nije kalkulirao i na travnjak je od prve minute izveo najjače što trenutačno ima na raspolaganju. Livaković je počeo na golu, Dilaver i Theophile na stoperima te na krilima Stojanović i Leovac. Zadnji vezni Ademi i Gojak, u veznoj liniji igrali su Oršić, Hajrović i Petković, dok je na najistureniji bio Mario Gavranović.

Utakmica je kasnila 20 minute zbog velikog nevremena i kiše koja je natopila travnjak u Murskoj Soboti pa je na kraju odigrana u Gornjoj Radgoni.

Momčad trenera Bjelice dominirala je suvereno u prvom poluvremenu i nizala prilike, no do gola nisu uspjeli doći. Najveću priliku imao je Gojak kada je išao sam na austrijskog golmana, no nije baš bio precizan.

Redom su pokušavali Oršić s ruba kaznenog prostora, Leovac iz same blizine, no golman Klagenfurta bio je na visini zadatka. U 34. minuti Stojanović je precizno dodao na drugu vratnicu do Petkovića, a njegov pokušaj protivnički vratar brani. Bruno je ovaj put zaigrao iza Gavranovića i to nije loše izgledalo. Iako je njegov stil igre sidrunski gdje prima lopte i šalje drugima, ovaj put je on bio taj koji je razigravao kolegu Gavranovića.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najveću priliku na utakmici imao je Gavranović u 38. minuti. Oršić je s iskosa s lijeve strane s nekih 20 metara ubacio pred gol, a Gavranović glavom iz blizine pucao u vratara Austrije od kojeg se lopta odbila u vratnicu pa izvan terena. Neće pa neće, razmišljali su igrači Dinama dok je austrijski golman skinuo još jedan udarac. Unatoč silnim prilikama, Dinamo je do golova stigao tek u drugom poluvremenu.

Petković je pronašao Hajrovića koji odmah puca s 30 metara od gola, golman Austrije brani, a odbijanac je u mrežu pospremio Gavranović za 1:0.

Joško Gvardiol ovu je utakmicu ušao umjesto Dilavera na početku drugog dijela i opet je odigrao sjajnu dionicu. Neumorno je probijao, 'maltretirao' suparničke igrače i pokazao Bjelici da itekako može na njega računati u novoj sezoni. Kao nagrada za sve, stigao je gol u 65. minuti.

Hajrović je primio loptu nakon kornera, namjestio se na svoju ljevicu i ubacio u peterac gdje se odlično snašao Gvardiol i glavom poslao loptu u mrežu za konačnih 2-0.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dobro smo odradili utakmicu, dosta igrača je dobilo šansu. Stvarali smo prilike, imali smo dobrog protivnika, mogli smo stvari koje smo vježbali na treningu isprobati na terenu. Zadovoljni smo. Bilo je dosta i promašaja, ali to je normalno u ovoj fazi priprema, noge su teške. Zadovoljan sam s onim što sam vidio i kako su se igrači ponašali na terenu - rekao je Nenad Bjelica nakon utakmice.

Utakmica protiv Klagenfurta uspješno je odrađena, no nema odmora. 'Modre' u srijedu čeka utakmica protiv slovenskog kluba dekani u Murskoj Soboti od 18:30.