Tri crvena kartona, dva gola, poništen penal, osam minuta sudačke nadoknade. Dugo nismo gledali luđu utakmicu, a HNL nam je pokazao da ove sezone, osim neizvjesne utrke za naslov prvak, nudi baš sve.

Dinamo je teškom mukom pobijedio Istru 2-0 u zaostaloj utakmici 4. kola Prve HNL te skočio na drugo mjesto, no o ovom susretu će se još jako dugo pričati.

Hrvatski prvak poveo je golom Gojaka u 10. minuti. Pomoćni sudac prvo je poništio gol zbog zaleđa, ali Duje Strukan je priznao gol nakon komunikacije s VAR sobom. I to je bilo to što se tiče prvog dijela. Puljani su prijetili, pokušavali vratiti se u utakmicu, a uvelike im je u tome olakšao i Theophile-Catherine koji je dobio drugi žuti karton. Domaćini nisu uspjeli do gola, ali uslijedio je cirkus u samoj završnici. Golman Istre Ivan Lučić je u 88. minuti povukao Brunu Petkovića za leđa u izglednoj situaciji za gol te je Strukan pokazao na jedanaesterac. No, išao je pogledati situaciju jer je prvo pokazao žuti karton Silvi. Nakon snimke je poništio njegov žuti i pokazao crveni Lučiću.

Bruno Petković namjestio je loptu na bijelu točku, laganim korakom krenuo prema njoj, zastao na trenutak pa udario loptu i poslao ju u lijevu stranu gola za 2-0. Igrači Dinama skočili su s klupe i proslavili gol koji im je osigurao nova tri boda, no nekoliko sekundi nakon toga uslijedio je šok.

Duje Strukan puhnuo je u zviždaljku, pokazao rukom kako poništava penal pa Bruni Petkoviću pokazao drugi žuti karton. Kako je napadač Dinama od 74. minute već imao žuti, morao je izaći iz igre. Bio je u šoku, nije znao što se događa. Opet je 'modra' klupa skočila, ovaj put jer je bila u nevjerici.

Bila je to jako čudna situacija koju baš nikada nismo vidjeli u HNL-u. Suci su ponavljali penale jer igrači nisu pravilno izveli penal ili su golmani prerano izletjeli s linije, no baš nitko nikada nije poništio jedanaesterac i pokazao igraču žuti. Ali, Strukan je sve odradio po pravilima.

Naime, na 118. stranici u HNS-ovom Pravilniku o nogometnim natjecanjima jasno piše da 'sudac opominje izvođača ako napravi fintiranje pri udarcu kad je završio zalet'. To se točno i dogodilo. Petković je krenuo pucati, stao na trenutak pa poslao loptu u mrežu. Strukan je odmah reagirao te pokazao mu žuti karton i poništio penal jer je nepravilno izveden pa pokazao na neizravni slobodni udarac, kao što piše u Pravilniku. Igrom slučaja to mu je bio drugi žuti pa je morao iz igre zbog nesportskog ponašanja.

Dinamo je s igračem manjem ipak uspio do pobjede. Nova tri boda potvrdio je Ristovski golom u 98. minuti.