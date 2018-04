Petre, ljudino! Čech omogućio bolesnom dječaku da zaigra...

Theu Ormstonu (5) je s devet mjeseci dijagnosticirana cerebralna paraliza, nakon što se prerano rodio i prvih šest mjeseci proveo na intenzivnoj njezi.

Theo je od tada prikovan za kolica, ali ovog hrabrog navijača Arsenala ni to nije spriječilo u namjeri da zaigra 'frame nogomet' - nogomet koji igraju djeca s cerebralnom paralizom uz pomoć svojih hodalica.

Hodalica koja je Theu bila potrebna košta gotovo 17 tisuća kuna, što si je obitelj Ormston teško mogla priuštiti. Srećom, legendarni golman Petr Čech čuo je za problem ovog petogodišnjaka preko Twittera te se odmah obratio njegovoj majci, koja je Čechu dala sve potrebne detalje o hodalici.

Maleni Theo je hodalicu dobio u četvrtak, a svoju sreću pokazao je u videu koji je njegova majka Jodanna objavila na Twitteru. Uz video Thea u Arsenalovom dresu u hodalici s golmanskim rukavicama na rukama, Jodanna je napisala:

- Naš sin Theo htio se zahvaliti Petru Čechu! Tvoj ljubazni čin darovanja hodalice omogućit će mu da hoda i zaigra 'frame nogomet', što će mu uvelike promijeniti život i ostvariti snove. Vrlo ste ljubazan čovjek, veliko Vam hvala!

Our son Theo wanted to say a big thank you @PetrCech! Your kindness by personally buying him a frame to have the opportunity to walk and play frame football will make all of his dreams come true and will change our lives as a family. Your a very kind man, huge thanks! #CPwarrior pic.twitter.com/W21jKa9SRM