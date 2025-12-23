Petru Sučiću eksplodirala cijena, sad vrijedi 10 milijuna više!

22-godišnji Petar Sučić na ljeto je stigao u redove milanskog Intera iz Dinama za 14.6 milijuna eura uz bonuse, a veznjaku hrvatske reprezentacije u svega nekoliko mjeseci vrijednost je naglo porasla.

Transfermarkt je objavio vrijednost igrača iz talijanske Serie A, najvrjedniji je Sučićev suigrač Lautaro Martinez s 85 milijuna eura.

Pokretanje videa... 02:48 Varaždin: Izjava za medije Petra Sučića | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Sučić je potpisao ugovor u lipnju, a tada je dogovoreno da odradi sezonu u Dinamu do kraja. Ljetos su procijenili da vrijedi 14 milijuna eura, a u listopadu mu je već vrijednost porasla na 20 milijuna eura. Niti dva mjeseca kasnije, Hrvat vrijedi čak 30 milijuna eura.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

U ovoj sezoni Sučić je upisao 22 nastupa za Inter, zabio jedan gol i postigao dvije asistencije, a na terenu je proveo 1018 minuta.

Što se ostalih Hrvata u talijanskoj ligi tiče, na drugom mjestu je Martin Baturina kojemu je vrijednost pala s 20 na 18 milijuna. Treći je Nikola Vlašić koji oduševljava u dresu Torina, a njegova vrijednost iznosi devet milijuna eura.



Ovo je 10 najvrjednijih Hrvata u Serie A:

Petar Sučić - 30 milijuna eura Martin Baturina - 18 milijuna eura Nikola Vlašić - 9 milijuna eura Matija Frigan - 7,5 milijuna eura Marin Pongračić - 7,5 milijuna eura Mario Pašalić - 7 milijuna eura Nikola Moro - 6,5 milijuna eura Luka Modrić - 4 milijuna eura Adrian Šemper - 3,5 milijuna eura Domagoj Bradarić - 2,5 milijuna eura