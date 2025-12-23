U ovoj sezoni Sučić je upisao 22 nastupa za Inter, zabio jedan gol i postigao dvije asistencije, a na terenu je proveo 1018 minuta. Prije dva mjeseca njegova vrijednost iznosila je 20 milijuna eura
Petru Sučiću eksplodirala cijena, sad vrijedi 10 milijuna više!
22-godišnji Petar Sučić na ljeto je stigao u redove milanskog Intera iz Dinama za 14.6 milijuna eura uz bonuse, a veznjaku hrvatske reprezentacije u svega nekoliko mjeseci vrijednost je naglo porasla.
Transfermarkt je objavio vrijednost igrača iz talijanske Serie A, najvrjedniji je Sučićev suigrač Lautaro Martinez s 85 milijuna eura.
Sučić je potpisao ugovor u lipnju, a tada je dogovoreno da odradi sezonu u Dinamu do kraja. Ljetos su procijenili da vrijedi 14 milijuna eura, a u listopadu mu je već vrijednost porasla na 20 milijuna eura. Niti dva mjeseca kasnije, Hrvat vrijedi čak 30 milijuna eura.
U ovoj sezoni Sučić je upisao 22 nastupa za Inter, zabio jedan gol i postigao dvije asistencije, a na terenu je proveo 1018 minuta.
Što se ostalih Hrvata u talijanskoj ligi tiče, na drugom mjestu je Martin Baturina kojemu je vrijednost pala s 20 na 18 milijuna. Treći je Nikola Vlašić koji oduševljava u dresu Torina, a njegova vrijednost iznosi devet milijuna eura.
Ovo je 10 najvrjednijih Hrvata u Serie A:
- Petar Sučić - 30 milijuna eura
- Martin Baturina - 18 milijuna eura
- Nikola Vlašić - 9 milijuna eura
- Matija Frigan - 7,5 milijuna eura
- Marin Pongračić - 7,5 milijuna eura
- Mario Pašalić - 7 milijuna eura
- Nikola Moro - 6,5 milijuna eura
- Luka Modrić - 4 milijuna eura
- Adrian Šemper - 3,5 milijuna eura
- Domagoj Bradarić - 2,5 milijuna eura
