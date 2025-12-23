Obavijesti

Sport

Komentari 0
OGROMNA RAZLIKA

Petru Sučiću eksplodirala cijena, sad vrijedi 10 milijuna više!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Petru Sučiću eksplodirala cijena, sad vrijedi 10 milijuna više!
3
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

U ovoj sezoni Sučić je upisao 22 nastupa za Inter, zabio jedan gol i postigao dvije asistencije, a na terenu je proveo 1018 minuta. Prije dva mjeseca njegova vrijednost iznosila je 20 milijuna eura

22-godišnji Petar Sučić na ljeto je stigao u redove milanskog Intera iz Dinama za 14.6 milijuna eura uz bonuse, a veznjaku hrvatske reprezentacije u svega nekoliko mjeseci vrijednost je naglo porasla. 

Transfermarkt je objavio vrijednost igrača iz talijanske Serie A, najvrjedniji je Sučićev suigrač  Lautaro Martinez s 85 milijuna eura. 

Pokretanje videa...

Varaždin: Izjava za medije Petra Sučića 02:48
Varaždin: Izjava za medije Petra Sučića | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Sučić je potpisao ugovor u lipnju, a tada je dogovoreno da odradi sezonu u Dinamu do kraja. Ljetos su procijenili da vrijedi 14 milijuna eura, a u listopadu mu je već vrijednost porasla na 20 milijuna eura. Niti dva mjeseca kasnije, Hrvat vrijedi čak 30 milijuna eura.  

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

U ovoj sezoni Sučić je upisao 22 nastupa za Inter, zabio jedan gol i postigao dvije asistencije, a na terenu je proveo 1018 minuta. 

Što se ostalih Hrvata u talijanskoj ligi tiče, na drugom mjestu je Martin Baturina kojemu je vrijednost pala s 20 na 18 milijuna. Treći je Nikola Vlašić koji oduševljava u dresu Torina, a njegova vrijednost iznosi devet milijuna eura. 


Ovo je 10 najvrjednijih Hrvata u Serie A: 

  1. Petar Sučić - 30 milijuna eura
  2. Martin Baturina - 18 milijuna eura
  3. Nikola Vlašić - 9 milijuna eura
  4. Matija Frigan - 7,5 milijuna eura
  5. Marin Pongračić - 7,5 milijuna eura
  6. Mario Pašalić - 7 milijuna eura
  7. Nikola Moro - 6,5 milijuna eura
  8. Luka Modrić - 4 milijuna eura
  9. Adrian Šemper - 3,5 milijuna eura
  10. Domagoj Bradarić - 2,5 milijuna eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025