Philadelphiji je dosadilo čekati, Sixersi su nova super-momčad!

Lakersi su izgubili sramotnih 42 razlike od Indiane, kao da je momčad sama u svojoj nemoći poslala poruku 'Nećemo daleko bez pojačanja', ali - Anthony Davis je još u New Orleansu.

Magic Johnson se povukao iz pregovora o dovođenju 'Obrve' u Kaliforniju. Pelicansima je za Davisa ponudio 'pola Los Angelesa' i nije bilo dovoljno. Jer izgleda da dečkima iz Louisiane ništa nije dovoljno, sa Davisom se ne žele rastati do kraja sezone.

No NBA se sinoć ipak dobro zatresla: dok je Hornetsima trpao 34 koša, uključujući zadnji i presudni za 117:115 pobjedu u Charlottei, LA Clippersi su Tobiasa Harrisa 'trejdali' u Philadelphiju!

The 76ers are planning to build a new Big 4 including Tobias Harris and Jimmy Butler, per @wojespn.



Is Philly the new team to beat in the East? pic.twitter.com/UfOlsw0Wge