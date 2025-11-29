Obavijesti

Piastri dominira u Katru! Uzeo pole position ispred Norrisa

Uoči zadnje dvije utrke SP-a Norris je vodeći sa 396 bodova, 22 manje ima drugi Piastri, a 25 manje branitelj naslova Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), koji će krenuti s treće pozicije u nedjelju

Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s prve pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katra, pretposljednju utrku Svjetskog prvenstva vozača formule 1, a društvo u prvom redu pravit će mu momčadski kolega i vodeći u ukupnom redoslijedu Britanac Lando Norris (McLaren).

Piastri je u kvalifikacijama ostvario 108 tisućinki bolje vrijeme od Norrisa te tako nastavio odličan vikend u Lusailu. U petak je bio najbrži u kvalifikacijama za sprint utrku, da bi ranije u subotu i slavio u sprintu.

Qatar Grand Prix
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Uoči zadnje dvije utrke SP-a Norris je vodeći sa 396 bodova, 22 manje ima drugi Piastri, a 25 manje branitelj naslova Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), koji će krenuti s treće pozicije u nedjelju.

