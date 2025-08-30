Obavijesti

Piastri opet brži od Norrisa, McLareni dominirali. Lisica je izletjela na stazu u Nizozemskoj

Luka Tunjić
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Christian Hartmann

Sjajne kvalifikacije imao je Isack Hadjar za Racing Bulls. Francuz je imao četvrto vrijeme, a top 5 zaključio je George Russell u Mercedesu ispred Ferrarijevog dvojca, Leclerca pa Hamiltona

Vodeći vozač prvenstva Formule 1, Oscar Piastri, osvojio je pole position na Velikoj nagradi Nizozemske i time zauzeo najbolju startnu poziciju za nedjeljnu utrku (15 sati). Australac je bio samo 12 stotinki brži od momčadskog kolege Landa Norrisa, koji je time zaključio prvi startni red za McLaren.

Na treće se mjesto kvalificirao aktualni svjetski prvak Max Verstappen, a bio je i jedini preostali vozač unutar pola sekunde za Piastrijem. Ipak, Nizozemac je bio oprezan u najavi utrke te najavio kako će biti teško "zapapriti" život McLarenima.

Dutch Grand Prix
Foto: Christian Hartmann

Kvalifikacije je obilježio i izlazak lisice na stazu. Srećom, Leclerc u Ferrariju uočio ju je na vrijeme i izbjegao, a životinja se brzo makla sa staze.

