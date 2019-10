Pijetraj: Mirko mi je zbog duga slao ljude s pištoljima na vrata

Proslavljeni hrvatski boksački trener Leonard Pijetraj (53), koji je prošli tjedan smijenjen s mjesta izbornika reprezentacije nakon pressice u kojoj je žestoko opleo po Filipu Hrgoviću, ali i Željku Mavroviću, odgovorio je umirovljenom MMA borcu kojeg je svojevremeno trenirao.

- Poslao je ljude kod mene s pištoljima da mi skinu dug. Ljudi su nakon nekoliko rečenica vidjeli u čemu je stvar i bilo im je neugodno - rekao je Pijetraj, između ostalog.

Mirko nam je poručio kako će odgovor na optužbe objaviti do kraja dana putem Facebooka.

Podsjetimo, Cro Cop je prije nekoliko mjeseci iznio mišljenje o Pijetraju koje je treneru zasmetalo.

- Pijetraj se predstavlja kao veliki znalac i autoritet, a to nije tako. Ima pet borbi i pitanje je je li ijednu pobijedio, iskustvo mu je nula. Pružio nam je utočište i hvala mu na tome, ali ima krivu trenersku filozofiju. Tko god dođe kod njega, on vadi ugovore - rekao je, između ostalog, Mirko Filipović (45).

Pijetraj mu nije ostao dužan.

- Precijenio sam ga, mislio sam da je dovoljno zreo da sasluša realnost. Nije bio zreo za boks jer psihološki nije mogao podnijeti takvu borbu. Puno je bolji bio za kick-boks i MMA jer je tu drugačija taktika. Iznio je uvrede koje mu nisu bile potrebne. Pet mečeva? Imao sam ih 150, ali ne u boksu. Nitko me nikad nije iznio iz ringa. Tko mi pokaže takvu snimku, dajem mu sve što imam - rekao je Pijetraj.

Nastavio je u oštrom tonu.

- Kod mene je došao sa zabijenom nogom Branka Cikatića u dupetu! Kod mene su ga svi tukli, ali je svejedno postao najbolji boksač u Hrvatskoj. Ako me naljuti, objavit ću na YouTubeu sve snimke koje dokazuju koliko je loše boksao.

Osvrnuo se Pijetraj i na Cro Copovu izjavu da je provincijski trener.

- Rodio sam se u Zagrebu, sad je Zagreb provincija? Dok je on slinav trčao po dvorištu i ganjao kokoši, ja sam se borio po svijetu. Jedini pravi K-1 koji je osvojio bio je sa mnom u Pragu. Nakon toga rekao je da se više neće boriti - kazao je Leonardo u Podcast Inkubatoru i nastavio:

- Orsat Zovko sredio mu je veliki meč, nazvao me i rekao da radi sa Žižom, da nema smisla da idem s njim jer će izgubiti. Rekao sam da je to u redu. Kasnije je pobijedio Mikea Bernarda. Pitao sam ga što ćemo, a on mi je rekao da više nema ništa sa mnom. Pustio sam ga, nikad ga nisam tužio.

Tu je priča, kako Pijetraj tvrdi, izmakla kontroli.

- Poslao je ljude kod mene s pištoljima da mi skinu dug. Ljudi su nakon nekoliko rečenica vidjeli u čemu je stvar i bilo im je neugodno. Složio im je priču. Nikoga nisam tjerao da dođe kod mene pa nisam ni njega. Kaže da kao trener nikom ništa ne naplaćuje, naravno kad ti momci jako malo zarađuju. Ali zato im naplaćuje da ga moraju okolo hvaliti.

- Mogao bih ga ocrniti koliko god hoćete, ali kamo to ide? Čovjek je borac, puno je zaradio. Da je bio u boksu, zaradio bi 100 milijuna, ovako je zaradio deset. Ne daj Bože da je Mirko Filipović električar. Za njega bi Nikola Tesla bio nitko, mora sebe vidjeti kao najboljega - zaključio je Pijetraj.

Filipović nam je rekao kako će se danas oglasiti javnosti.

