Pijetrajev sin Erik do naslova, čudesan Zeljko, Filipi obranio...

Dupkom pun 18. paviljon Zagrebačkog velesajma s više od 1000 zaljubljenika u boks pratio je finalne mečeve Prvenstva Hrvatske ovu nedjelju. I imali su što vidjeti.

U sjajnoj atmosferi najviše je titula odnio boksački klub Leonardo poznatog trenera Leonarda Pijetraja (tri) uz jedan poraz. Po jedna titula otišla je Puli, Novoj Gradiški, osječkom Metalcu i sesvetskim klubovima Sesvete i Gladijator.

Puljanin Mirsad Ahmeti pobijedio je Riječanina Lucijana Bačića u kategoriji do 56 kilograma, a Filip Poturović iz Nove Gradiške sudačkom je odlukom svladao Brunu Salamunovića (-60kg).

Publika je živnula nakon sjajne izmjene udaraca Erika Pijetraja, Leonardova sina, i protivnika Besnika Oraca iz Rijeke. Pijetraj mlađi osvojio je naslov u kategoriji do 64 kilograma.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U fantastičnom meču finala u kategoriji velter do 69 kilograma Sesvećanin Marko Zeljko iz osječkog Metalca pobijedio je Matu Rudana iz splitskog kluba Pit Bull iako ga je protivnik rušio i razbio mu arkadu. Bodren podrškom frenetičnih Osječana, koji su zauzeli gotovo polovicu tribina, Zeljko je pobijedio i proslavio saltom unatrag. Proglašen je i za najboljeg borca turnira.

Drugu titulu za klub Leonardo donio je Mladen Sobjeslavski pobjedom nad Sesvećaninom Lukom Lozom u srednjoj kategoriji do 75 kilograma. Sesvete su došle do titule u sljedećoj borbi finalnog programa, u kategoriji do 81 kilograma, u kojoj se Damir Plantić revanširao za poraz njegova brata Luke protiv Đanija Barbira (Gladijator Sesvete) za zelenim stolom.

Luka je, naime, u subotu prvotno proglašen kao pobjednik, ali protivnički tim uložio je žalbu i nakon trosatnog pregledavanja snimke meča komisija je pobjedu dodijelila Barbiru. Kako god, titula je otišla u obitelj Plantić. Damir je pritom proglašen i za najboljeg tehničara finalnog turnira.

Reprezentativac Toni Filipi (Gladijator) s Dugog otoka u reprizi prošlogodišnjeg finala PH obranio je naslov protiv Alena Babića (Leonardo) u teškoj kategoriji do 91 kilograma, čiji je meč proglašen najborbenijim, a u superteškoj kategoriji iznad 91 kilograma Marko Milun iz Leonarda pobijedio je Luku Pratljačića (Osijek).