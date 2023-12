Pikado ludnica! U lovu na pola mil. funti: Muke prvaka, prilika za Hrvata, a tu je i 'Varaždinec'

Prošle godine kosilo se sa Svjetskim nogometnim prvenstvom u Katru, ali ove su godine sva svjetla reflektora uperena samo na jedno - Svjetsko prvenstvo u pikadu! Najbolji svjetski pikadisti podijelit će dva i pol milijuna funti, dok će pobjednik na Novu godinu u džep spremiti pola milijuna funti. U lovu na tu veliku nagradu je i Boris Krčmar (44, PDC 61.), najbolji hrvatski pikadist koji je ove godine imao više sreće u ždrijebu nego dosad, a titulu brani Michael Smith (33, PDC 1.) koji će večeras završiti prvi dan SP-a.

Svjetski prvak muči se sa novim strelicama

Podsjetimo, Smith je prošle godine u finalu pobijedio Michaela van Gerwena (7-4) (34, PDC 2.), a u tom smo meču vidjeli najbolji leg u povijesti pikada završen s izlaskom u devet strelica, tzv. nine-darterom ili najboljim mogućim završetkom jednog lega u pikadu. Tog čudesnog trenutka možete se prisjetiti OVDJE. No, od tog trenutka i nije najbolje išlo engleskom pikadistu.

Foto: Profimedia

Nakon osvajanja SP-a osvojio je još trofej u Bahreinu, jedan Masters, nekoliko noći Premier lige, a u posljednja tri mjeseca nije bio na razini. Promijenio je dobavljača strelica i od tad se muči na izlascima, karakterističnih 180-ki ima sve manje, a nije to onaj 'Bully boy' na kojeg smo navikli. Trebao je to biti uspon i velika godina za branitelja naslova, ali trenutačno je 'tek' četvrti favorit za naslov prvaka. Počeo je podsjećati na onog starog Michaela Smitha koji je često imao velike najave pa gubio, a to nikako ne želi prije Svjetskog prvenstva.

Krčmaru se otvara prilika, Boris mora prelomiti i pokazati kvalitetu

Peterostruki svjetski i osamnaest puta europski prvak u elektronskom pikadu napravio je iskorak među najbolje svjetske pikadiste s klasičnim strelicama 2020. godine, a na pravi veliki iskorak još se čeka. Da, imao je Boris nekoliko velikih skalpova poput onih protiv bivšeg svjetskog prvaka Gerwyna Pricea (38, PDC 5.) ili pak slavlja protiv Engleza s jednim od najboljih prosjeka na Touru Davea Chisnalla (43, PDC 11.), ali na velikim natjecanjima nije dolazio dalje od prvog ili drugog kola.

S posljednjim je vlakom došao na Svjetsko prvenstvo i to na nevjerojatan način. Nanizao je pobjede protiv Adama Smith-Nealea (30, PDC 122.) s 6-5, Ronnyja Huybrechtsa (58, PDC 127.) s 6-4, Bradleya Brooksa (23, PDC 86.) i Pascala Rupprechta (PDC 11.) s 7-6, a protiv Nijemca je u odlučujućoj igri izvukao izlaz od 124 za veliku pobjedu. A ples loptica spojio ga je s ljudima u lošijoj formi.

Prva prepreka bit će mu Keegan Brown (31, PDC 99.), Englez koji je svojevremeno bio najbolji mladi pikadist na svijetu, ali ove godine nije u dobroj formi. Medicinski tehničar koji radi na hitnom prijemu nije se odlučio napraviti iskorak i u potpunosti posvetiti pikadu, a sa takvim poslom jednostavno ne može igrati na najvišoj razini. Nadalje, pobijedi li njega, onda mu je na putu nizozemski pikadist Dirk van Duijvenbode (31, PDC 12.) koji u zadnja tri mjeseca nije onaj 'Aubergenius' kakvog pamtimo.

Boris će prvi meč igrati u utorak 19. prosinca od 15 sati i 40 minuta, a prođe li Engleza, tri dana kasnije čeka ga Nizozemac u posljednjem meču prvog dijela priredbe, također oko 15 sati.

Kladionice su rekle da će pobjednik biti 'Cool Hand Luke', ali tu je i 'stari španer'

Prvi favorit turnira je svojevremeno najbolji junior svijeta, engleski pikadist Luke Humphries (28, PDC 3.) koji ove godine niže turnire, pobjeđuje najveća imena, a došli smo i do toga da je on među tim - najvećim imenima. U vrijeme korone je 'Cool Hand Luke' krenuo s gubitkom kilograma, a do danas je izgubio oko dvadeset kilograma što se odlično odrazilo na njegovu igru. Tu su i za njega karakteristične strelice sa dužim nastavkom od uobičajenog, a s 28 godina je nekako i vrijeme za najveću svjetsku titulu.

Drugi favorit je Nizozemac Michael van Gerwen koji se poprilično naljutio zbog toga jer nije 'glavna faca' za osvajanje titule. Više je puta isticao da će Humphries u njemu imati najveću konkurenciju, a treći je spomenuti Velšanin Gerwyn Price. Na četvrtom mjestu jedan dark horse turnira prema autoru teksta, a riječ je o bivšem svjetskom prvaku i 'španeru' starog kova Garyju Andersonu (52, PDC 21.). 'Leteći Škot' oporavio se od ozljeda koljena i kuka te je nakon operacija krenuo u novi uzlet prema vrhu. Podsjeća na slavne dane, a to svakako veseli i mogao bi biti problem.

Obratite pažnju na 'Varaždinca' i 16-godišnje čudo od djeteta

Osim Krčmara, još će jedan predstavnik hrvatske krvi biti u Londonu. Riječ je o Dragutinu Horvatu (47) čiji su roditelji iz okolice Varaždina gdje je i on sam živio šest godina, ali rođen je i sad živi u Njemačkoj te je tamo osvojio Super Ligu, a njega je 'ples loptica' spojio s Belgijcem Mikeom De Deckerom (27, PDC 37.). Prođe li njega, u drugom ga kolu čeka Latvijac Madars Razma (35, PDC 32.). On igra 19. prosinca u večernjem dijelu od 21 sat i 10 minuta. Prođe li dalje, igra dva dana kasnije u poslijepodnevnom terminu. 'Braco' je također nakon korone poprilično smršavio, a uvijek je dobro raspoložen te bi mogao biti 'mina' za Belgijca pa Latvijca.

Što se tiče ostalih natjecatelja, najveću je pažnju uzeo Luke Littler (16, PDC 164.) koji je nedavno postao svjetski juniorski prvak. S obzirom na godine, pruža čudesne partije, beskompromisan je i voli riskirati na izlazu, a tzv. bull ili centar mete mu nije nepoznanica jer je ove godine više puta izlazio na kombinacije s bullom i outer bullom (zelenim dijelom centra). Od natjecateljica tu su Fallon Sherrock (29) koja je već pokazala da može pobjeđivati u Ally Pallyju te Japanka Mikuru Suzuki (41) koja će razveseliti dvoranu kad izađe na pozornicu uz taktove dječju uspješnice 'Baby Shark'.

Gdje gledati Svjetsko prvenstvo u pikadu i koji je raspored mečeva

Prijenos SP-a u pikadu bit će na Sportskoj televiziji, a za one koji 'love' i njemačke programe tu je Sport 1. Što se rasporeda tiče, više o njemu možete pročitati OVDJE.

Koji je format natjecanja na SP-u u pikadu?

Na SP-u u pikadu igra se na formatu setova. Odnosno tko prvi dođe do određenog broja setova, a set pobjeđuje onaj koji prvi dođe do tri osvojena lega ili igre do 501 na dupli izlaz. Kako prvenstvo bude odmicalo, bit će potreban veći broj setova za pobjedu. A ako posljednji set u prvom kolu dođe do rezultata 2-2 u legovima, igrat će se tzv. sudden death ili odlučujući peti leg. Od drugog kola nadalje igrat će se tzv tie-break, odnosno u posljednjem setu morat će se slaviti s dva lega razlike, a ako se dođe do 5-5 u legovima - onda slijedi spomenuti sudden death. Format:

Prvo kolo – najbolji u pet setova

Drugi krug – najbolji u pet setova

Treće kolo – najbolji u sedam setova

Četvrto kolo – najbolji u sedam setova

Četvrtfinale – najbolji u devet setova

Polufinale – najbolji u 11 setova

Finale – Najbolji u 13 setova

Gdje se održava Svjetsko prvenstvo u pikadu i koje su nagrade

Svjetsko prvenstvo u pikadu održava se kao i svake godine u Alexandra's Palace u Londonu, a traje od 15. prosinca do 3. siječnja. Igra se u dva termina - poslijepodnevni koji počinje u 13.40 po našem vremenu i večernji koji počinje u 20.10.