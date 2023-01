VIDEO Ludnica u finalu: Ovo je najbolji leg u povijesti pikada!

U finalu Svjetskog prvenstva u pikadu gledatelji su svjedočili najboljem 'legu' u povijesti sporta!

Naime, treći leg drugog seta Michael van Gerwen otvorio je s tri pogotka u triple 20 na što Michael Smith uzvraća istom mjerom. U sljedećem krugu Van Gerwen prve dvije strelice stavlja u triple 20, a onda pogađa triple 19 budući da si je strelicama blokirao ulaz na triple 20.

Smith je na to ponovno odgovorio s tri pogotka u triple 20' nakon čega je Van Gerwen imao šansu zaključiti leg, no trećom strelicom promašuje double 12 i omogućava Smithu da uzastopnim pogocima u triple 20, triple 19 i double 12 uzme leg, što je ovaj i učinio. Inače, bio je to nine darter, odnosno izlaz s najmanjim mogućim brojem strelica. Kakav majstor...

Reakcija publike dovoljno govori...

