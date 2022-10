Pioli: Moramo ovo potvrditi i protiv Salzburga, a s Rebićem sam pričao. Pametan je i dobar

Zaslužena pobjeda, bili smo opasni, napadali smo cijelo vrijeme s puno igrača. Bila je teška utakmica, jako važna utakmica, ali momčad me ne iznenađuje, znamo se ponašati na terenu. Cijela momčad je bila kompaktna. De Ketelaere? On je izašao izvan igre zbog žutog kartona, on raste, igra sve bolje, rekao je Stefano Pioli, trener Milana, nakon pobjede nad Dinamom 4-0.

- Mi dobru igru s ovog dvoboja moramo potvrditi i protiv Salzburga, moramo na najbolji način odigrati i tu zadnju utakmicu skupine, želimo biti uspješniji nego lani. Pobijediti danas, pobijediti sljedeći tjedan, ali razmišljamo i o prvenstvu. Bit će teška utakmica protiv Torina, moramo se baviti i tim dvobojem, pa ćemo razmišljati o Salzburgu - dodao je.

U Zagrebu nitko nije slavio od prosinca...

- Imamo jako dobar igrački kadar, širinu rostera što smo i danas dokazali. Evo, Gabbia je jako mlad, ali tehnički i taktički jako dobar igrač. On trenira ozbiljno i profesionalno, sretan sam što je zabio danas gol u Zagrebu, on je dečko koji je prošao omladinsku školu Milana.

Kako ste vidjeli predstavu Ante Rebića?

- Pričao sam ovo ljeto s Antom, on je pametan i dobar dečko, odlično razumije prostore na terenu. Fizički je vrlo snažan, imao je nekih zdravstvenih problema, a može ga koristiti na svim napadačkim pozicijama. Imamo snažne i moćne napadače, to je za nas veliki plus, trebat ćemo ih ove sezone - završio je Pioli.

